櫻坂４６が２４日、京セラドーム大阪で「５ｔｈ ＴＯＵＲ ２０２５ “Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ”」のツアーファイナルを迎えた。２日間で５０曲以上を披露し、計８万人を動員。ツアーは全国５カ所１１公演を回り、７月の東京ドーム３日間と今回を合わせた「ドーム５ｄａｙｓ」公演をグループ史上初めて成功させた。

四期生も含めた新体制でグループ史上最大規模となる２６万人動員のツアーを終えた。

四期生で京都出身の勝又春（２１）はライブについて「全部、全部楽しかったです」と振り返り、「京セラドームは私にとって小さいころから憧れていた場所。忘れられない思い出になりました。まだまだ未熟者ですが、常に前進し続ける先輩方に少しでも近づけるように精いっぱい頑張っていきます」と誓った。

３月にはグループ最後の一期生だった小池美波が卒業し、４月には二、三期生でのスタートを切った。同月に四期生９人が２年ぶりに加入し、ドーム公演以降は、その四期生も一部参加してきた。「死んだふり」（四期生楽曲）や「Ｉ ｗａｎｔ ｔｏｍｏｒｒｏｗ ｔｏ ｃｏｍｅ」、「Ｂｕｄｄｉｅｓ」、「櫻坂の詩」ではパフォーマンスを見せ、存在感を示した。

キャプテンの松田里奈（２５）は「まだまだ始まったばかりですからね。これからの四期生の活躍をとっても楽しみにしているから一緒に頑張っていこうね」と優しいまなざしを向けた。