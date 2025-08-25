【ガンダムポテコ（2025年8月リニューアル）】 8月25日 発売 価格：オープン（メーカー希望小売価格：198円） 対象年齢：15才以上

バンダイは、「ガンダムポテコ（2025年8月リニューアル）」を8月25日に発売する。価格はオープン。メーカー希望小売価格は198円。全国量販店の菓子売場等にて販売される。

東ハトのスナック菓子「ポテコ」と「機動戦士ガンダム」シリーズがコラボレーションした「ガンダムポテコ」が「機動戦士Zガンダム」バージョンにリニューアルして登場する。

本商品では「ポテコ(ブラックペッパー味)」にシール1枚が付属。全種描き起こしのイラストを使用しており、アタリシール1種を含む全25種類が用意されている。

「アタリシール」で「特製シールファイル」がもらえるキャンペーン実施中

計2,000名を対象に、「アタリシール」が入っていたら必ず「特製シールファイル」がもらえるキャンペーンが実施中。応募期間は2026年4月30日まで。2月発売の「ガンダムポテコ」の大当たりシールも有効となる。

□キャンペーン特設のページ

(C)創通・サンライズ