【びっくらたまご バスポッピング ポケモン ～星降る夜に～】 8月25日 発売 価格：715円 対象年齢：3歳以上

バンダイは、マスコットが出てくる入浴剤「びっくらたまご バスポッピング ポケモン ～星降る夜に～」を8月25日に発売する。価格は715円。全国の量販店・ドラッグストア・ベビー専門店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売される。

本商品は、「びっくらたまご バスポッピング ポケモン」シリーズの第1弾。「びっくらたまご バスポッピング ポケモン」シリーズは、「ポケットモンスター」に登場するポケモンが覚えるさまざまな“わざ”の世界観を入浴剤で表現する新シリーズで、第1弾となる本商品は、ポケモンが覚える“わざ”「スピードスター」がモチーフとなっている。

本商品では、星型のバスペタルが入ったモンスターボール型の入浴剤を湯に入れると、湯の色が紫色に変化するとともに、湯面に星型のバスペタルが散っていく。その様子は「スピードスター」のわざのエフェクトそのもの。入浴剤が溶け終わると、ポケモンのマスコットが1つ出てくる。

マスコットのラインナップは、「ピカチュウ」、「ピッピ」、「ブラッキー」、「マリル」、「ミュウ」の全5種類。入浴剤には、パール加工が施されたクリア感のある専用台座が1つ付属し、マスコットを台座に乗せて飾ることで入浴剤が溶けた後も「スピードスター」をイメージしたディスプレイが楽しめる。

モンスターボール型の入浴剤。中にはポケモンのマスコットが1つ入っている

【マスコット】

ピカチュウ

ピッピ

ブラッキー

マリル

ミュウ

「びっくらたまご バスポッピング ポケモン ～星降る夜に～」

【セット内容】

台座＋マスコット入り入浴剤1個

・入浴剤

ラベンダーの香り

しずかな星空色のお湯（紫色）

・マスコット

（1）ピカチュウ

（2）ピッピ

（3）ブラッキー

（4）マリル

（5）ミュウ

※同梱の台座のデザインは共通

※発売日（予定）は地域・店舗などによって異なる場合がある。

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon