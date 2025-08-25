ポケモンのマスコットが入った入浴剤「びっくらたまご バスポッピング ポケモン ～星降る夜に～」本日発売“わざ”「スピードスター」がモチーフに
バンダイは、マスコットが出てくる入浴剤「びっくらたまご バスポッピング ポケモン ～星降る夜に～」を8月25日に発売する。価格は715円。全国の量販店・ドラッグストア・ベビー専門店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売される。
本商品は、「びっくらたまご バスポッピング ポケモン」シリーズの第1弾。「びっくらたまご バスポッピング ポケモン」シリーズは、「ポケットモンスター」に登場するポケモンが覚えるさまざまな“わざ”の世界観を入浴剤で表現する新シリーズで、第1弾となる本商品は、ポケモンが覚える“わざ”「スピードスター」がモチーフとなっている。
本商品では、星型のバスペタルが入ったモンスターボール型の入浴剤を湯に入れると、湯の色が紫色に変化するとともに、湯面に星型のバスペタルが散っていく。その様子は「スピードスター」のわざのエフェクトそのもの。入浴剤が溶け終わると、ポケモンのマスコットが1つ出てくる。
マスコットのラインナップは、「ピカチュウ」、「ピッピ」、「ブラッキー」、「マリル」、「ミュウ」の全5種類。入浴剤には、パール加工が施されたクリア感のある専用台座が1つ付属し、マスコットを台座に乗せて飾ることで入浴剤が溶けた後も「スピードスター」をイメージしたディスプレイが楽しめる。
モンスターボール型の入浴剤。中にはポケモンのマスコットが1つ入っている【マスコット】
ピカチュウ
ピッピ
ブラッキー
マリル
ミュウ
「びっくらたまご バスポッピング ポケモン ～星降る夜に～」
【セット内容】
台座＋マスコット入り入浴剤1個
・入浴剤
ラベンダーの香り
しずかな星空色のお湯（紫色）
・マスコット
（1）ピカチュウ
（2）ピッピ
（3）ブラッキー
（4）マリル
（5）ミュウ
※同梱の台座のデザインは共通
※発売日（予定）は地域・店舗などによって異なる場合がある。
(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokemon