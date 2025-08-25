『EIGHT-JAM』ゴールデンSPでプロに聞く“最強メロディー”BEST100発表 ゲストにSnow Man阿部亮平、板垣李光人ら
5人組グループ・SUPER EIGHTがMC、俳優・古田新太が支配人を務めるテレビ朝日系『EIGHT-JAMゴールデンSP』が「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100」と題して、9月10日午後6時30分から9時54分まで約3時間半スペシャルで放送される。
今回のSPでは、有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ93人に、一斉アンケートを実施。2000年より前、そして2000年以降の2ブロックで、それぞれ激推しの“最強メロディー”を厳選してもらい、その順位に応じてポイントを集計。「各ブロックの総合ランキング・ベスト50」を発表する。
村上信五（SUPER EIGHT）＆斎藤ちはるアナウンサーの進行で届ける今回のゴールデンSP。スタジオには、同番組で数々の名解説を繰り広げてきたヒャダインと、高橋茂雄（サバンナ）のほかにも、阿部亮平（Snow Man）、板垣李光人、ホラン千秋も登場。SUPER EIGHT×古田と共に、気になるランキング結果発表を見守っていく。
収録中、作曲家・編曲家としても活躍するヒャダインは「我々が一番要求されるのが、メロディーの強さ。それがないと曲は残っていけないので、今日は勉強になる」と、興味津々。ほかのメンバーも「見応え十分のランキング！」（高橋）「みんなが歌えるようなメロディーもあれば、すっごくトリッキーなメロディーもあって、クリエイターさんが本気で答えてくれたランキングだなっていうのが伝わってきました」（阿部）と感心しきり。
さらに「初めて聴いた曲もあったけど、一回聴いただけで刺さりました」（板垣）、「『このプレイリストください！』って感じ」（ホラン）と、興奮冷めやらぬ様子。ゲストも前のめりで食いついていた、唯一無二のランキングの全ぼうが明かされる。
