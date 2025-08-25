櫻坂４６が２４日、京セラドーム大阪で「５ｔｈ ＴＯＵＲ ２０２５ “Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ”」のツアーファイナルを迎えた。２日間で５０曲以上を披露し、計８万人を動員。ツアーは全国５カ所１１公演を回り、７月の東京ドーム３日間と今回を合わせた「ドーム５ｄａｙｓ」公演成功で、総動員２６万人というグループ史上最大規模となったツアーを初の京セラドームで締めくくった。

山粼天（１９）が「盛り上がる準備はいいか？」と声を響かせ、藤吉夏鈴（２３）が「京セラいくぞー！」と叫ぶと客席から大歓声。ツアータイトルにも入る「Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ」のＷセンターでけん引してきた「てんかりん」コンビから始まった。

地元・大阪公演となった山粼はツインテールの髪形で大粒の汗を流しながらパフォーマンス。「大阪出身なので憧れの地でした。絶対に立てないと思ったので、ここに立てたのは皆さんがまっすぐ櫻坂を応援してきてくれたからだと思います。ありがとうございます」と感謝した。９月２８日には２０歳の誕生日を迎えることから「今日が１０代ラストのステージになると思います。ツアーファイナルなので櫻坂の本気を見てほしい。櫻坂から目を離したら許しません」と強気に言い切った。

８枚目シングルで自身がセンターを務めた「何歳の頃に戻りたいのか？」を披露する直前には「もっともっとだよ」、「お前らそんなもんじゃねーだろ」と大迫力のあおりで熱狂させた。同曲の最後には「Ｂｕｄｄｉｅｓ（ファンの総称）いつもありがとう」と叫び、本気の姿で思いを伝えた。

ライブ中には１０月２９日に１３枚目シングルの発売と、５周年を祝うアニバーサリーライブを来年４月に開催することが発表された。山粼は「どんな時もあなたの味方です。Ｂｕｄｄｉｅｓの頑張りを私たちがちゃんと見ているよ」と優しくほほえんだ。