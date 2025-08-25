エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、「アルファポリス創業25周年フェア」を8月25日から10月13日23時59分まで開催する。

本企画では、アルファポリス創業25周年を記念して、「継母の心得」や「異世界二度目のおっさん、どう考えても高校生勇者より強い」など、ファンタジーをメインに様々な物語の世界へ導いてくれるアルファポリスの人気作を対象とした10冊30％OFFクーポンが配布される。

さらに9月7日、9月21日、9月28日には、1日限定でアルファポリスの人気作品を全巻無料公開が実施される。対象作品は、各実施日当日に公開される予定。また、その他にも期間中に順次さまざまな特集が実施される。

詳細はキャンペーンページにて確認できる｡

継母の心得

異世界二度目のおっさん、どう考えても高校生勇者より強い

