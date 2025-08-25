【「渡り鳥とカタツムリ」 5巻】 8月25日 発売 価格：770円

「渡り鳥とカタツムリ」 5巻 表紙

【拡大画像へ】

ワニブックスは、高津マコト氏によるマンガ「渡り鳥とカタツムリ」 5巻を本日8月25日に発売する。価格は770円。

本作はTVアニメ化も決まっている車中泊コミック。第5巻では転勤先である福岡に着いた望月が夏休みを過ごす。釣り上げたウナギをつぐみと一緒に食べることになり、大分にある実家へと向かうことになるのだが……。

なお、5巻の発売を記念して各書店でイラストカード等が貰えるキャンペーンが実施される。詳細についてはワニブックスのウェブサイトで確認できる。

□「渡り鳥とカタツムリ」5巻 発売記念フェアのページ

書店特典情報

【5巻あらすじ】

安田と小町との珍道中の旅を経て、転勤先(福岡)へと着いた望月雲平。

意気揚々と出社するも上司が休暇中ということで、夏休みをもらってノンビリすることにした。

川でウナギを釣り上げた雲平は、つぐみに報告すると二人で食べようという流れになり、大分にある実家へと向かうことに――。

つぐみの母・鳩子と弟・隼人にも挨拶し、つぐみの新たな一面を知れてうれしさを感じるが、気になることも!?

翌日にアルビレオ号で、つぐみと一緒に開店祝いの花を届ける仕事を手伝うことになり、まさかの実家お泊りに

雲平のドキドキがとまらない！

読んだらきっと旅がしたくなる！ 大人がワクワクするロードコミック、九州編の第 5 巻がリリース!!

（C）Takatsu Makoto/WANIBOOKS