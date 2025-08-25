大人がワクワクするロードコミック「渡り鳥とカタツムリ」5巻が本日8月25日発売！
【「渡り鳥とカタツムリ」 5巻】 8月25日 発売 価格：770円
安田と小町との珍道中の旅を経て、転勤先(福岡)へと着いた望月雲平。
「渡り鳥とカタツムリ」 5巻 表紙
ワニブックスは、高津マコト氏によるマンガ「渡り鳥とカタツムリ」 5巻を本日8月25日に発売する。価格は770円。
本作はTVアニメ化も決まっている車中泊コミック。第5巻では転勤先である福岡に着いた望月が夏休みを過ごす。釣り上げたウナギをつぐみと一緒に食べることになり、大分にある実家へと向かうことになるのだが……。
なお、5巻の発売を記念して各書店でイラストカード等が貰えるキャンペーンが実施される。詳細についてはワニブックスのウェブサイトで確認できる。
書店特典情報【5巻あらすじ】
意気揚々と出社するも上司が休暇中ということで、夏休みをもらってノンビリすることにした。
川でウナギを釣り上げた雲平は、つぐみに報告すると二人で食べようという流れになり、大分にある実家へと向かうことに――。
つぐみの母・鳩子と弟・隼人にも挨拶し、つぐみの新たな一面を知れてうれしさを感じるが、気になることも!?
翌日にアルビレオ号で、つぐみと一緒に開店祝いの花を届ける仕事を手伝うことになり、まさかの実家お泊りに
雲平のドキドキがとまらない！
読んだらきっと旅がしたくなる！ 大人がワクワクするロードコミック、九州編の第 5 巻がリリース!!
（C）Takatsu Makoto/WANIBOOKS