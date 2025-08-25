櫻坂４６が２４日、京セラドーム大阪で「５ｔｈ ＴＯＵＲ ２０２５ “Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ”」のツアーファイナルを迎えた。２日間で５０曲以上を披露し、計８万人を動員。ツアーは全国５カ所１１公演を回り、７月の東京ドーム３日間と今回を合わせた「ドーム５ｄａｙｓ」公演をグループ史上初めて成功させた。

総動員２６万人というグループ史上最大規模のツアーでもあった。初の京セラドームでの締めくくりとなり、キャプテンの松田里奈（２５）は「皆さんがここに来たことは絶対に後悔はさせません。今日の櫻坂４６の最高地点を目に焼きつけてください」と力を込めた。

「流れ弾」ではアクロバットと、「ＵＤＡＧＡＷＡ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ」ではサーカス団と共演し、メンバー以外とステージを作り上げるという初の試みも見せた。ドーム公演ではセットリストも一新し、アリーナ公演ではラストソングとなっていた「Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ」から始まるなど変化を求め続けた。

ライブ中には１０月２９日に１３枚目シングルの発売と、５周年を祝うアニバーサリーライブを来年４月に開催することが発表された。松田は「このツアーでまだ達成できなかったことをやりとげることができました。Ｂｕｄｄｉｅｓ（ファンの総称）がいたからあきらめずにここまで来ることができました。このメンバー、Ｂｕｄｄｉｅｓとなら何だってできると思っています。一緒にまだ見たことのない景色を見に行きましょう。Ｂｕｄｄｉｅｓのみんな、準備はいい？これからもよろしくお願いします」と呼びかけた。