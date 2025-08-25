¤ª¤®¤Ì¤ÞX¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÚÂè48´¬ÊÔ¡Û¡Á´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¡¢¶¯¤·¡ª ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤ëÊª¸ì¤Î³Ë¿´!!¡Á
¡Ø½µ¥×¥ì¡ÙÉü³è¥·¥ê¡¼¥º¡¢JC¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù48´¬¤ò¤ª¤®¤Ì¤ÞX¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼!!
Âè48´¬¤Ç¤Ï¡¢´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¥µ¥¤¥³¥Þ¥óVS°ËâÏ»µ³»Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥óÂÐ·è¤È¡¢´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¥·¥ó¥°¥Þ¥óVS°ËâÏ»µ³»Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ÎÄ¶µð´ÁÂÐ·è¤È¤¤¤¦¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÇ®¤¤Æ®¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹!!¡¡
¤É¤Á¤é¤Î»î¹ç¤âÅ¸³«¤¬Á´¤¯ÆÉ¤á¤º¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó!!
¡ü¥¥óÆù¥Þ¥ó48´¬
¥ì¥Ó¥å¡¼Åê¹Æ¼ÔÌ¾¡¡¤ª¤®¤Ì¤ÞX
¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡¡À±5¤ÄÃæ¤Î5
¡ü¥°¥ê¥à¥ê¥Ñ¡¼Éü³è!?¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï...!?
Á°´¬¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤È¤ÎÆ®¤¤¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥°¥ê¥à¥ê¥Ñ¡¼¤¬ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥°¥ê¥à¥ê¥Ñ¡¼¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ï½éÅÐ¾ì»þ¤«¤éÌ¯¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ë¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢´°àú¡¦½¦¼°¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Æ¥ó¥¹¡Ë¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¿¤«...¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÏÁÄ¤ÎÌç¡Ê¥ª¥ê¥¸¥ó¥²¡¼¥È¡Ë¤òÈ´¤±¤¿Àè¤Ç¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤¬¸«¤¿¤â¤Î¤Ï...¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ªÉô²°!?
¤½¤Î¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËâÏ»µ³»Î¤¤Ã¤Æ¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÏÁ´¿È¤ò¹½À®¤¹¤ëÏÇÀ±¤òÍøÍÑ¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÌÚÀ±¤Î¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤¿Èô¤ÓÆ»¶ñ¤Ë¡¢²ÐÀ±¤¬¤¢¤ëº¸¸ª¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤ò·è¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î²Ð»³Ê®²Ð...¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢É¬»¦µ»¤¬¤É¤ì¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îµ»¤Ï¡ÖÉ¹ÅÀ²¼¼ó»Í¤Î»ú¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ó»Í¤Î»ú¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Êµ»¤ËàÉ¹Â°Àá¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦......¸½¼Â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯Ä¶¿Í¥×¥í¥ì¥¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ë´¨¤ÎÀ±¡¢³¤²¦À±¤ÈÌ½²¦À±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¾Â¤ÎÎÏ¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤òÅà¤é¤»¤ë¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë80Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì½²¦À±¤Ï¤Þ¤ÀÏÇÀ±°·¤¤
¤µ¤Æ¡¢»î¹ç½øÈ×¤Ï¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÂ¿ºÌ¤Êµ»¤Î¿ô¡¹¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤¤¤Ä¤â¶²¤í¤·¤¤¡ª¡¡¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤°®ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡Öµð°®¤Î¾¸¡Ê¤¤ç¤¢¤¯¤Î¤Æ¡Ë¡×¤Ç¡¢±§Ãè»¦Ë¡¤ò¼¡¡¹¤ÈÇË¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¹¢¸µ¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÈ¿Â§µé¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤òÈ¯Æ°¡£¡Ö±§ÃèÃÏ¹ö¡ª¡×¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¼þ°Ï¤ò±§Ãè¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤¤¤Þ¤¹¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ï¼«¿È¤Î°Õ»×¤Ò¤È¤Ä¤Ç¼þ°Ï¤ò±§Ãè¶õ´Ö¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ï¥é¥¹¥Ü¥¹µé¤Î¥¥ã¥é¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë»È¤¦¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é´ðËÜÅª¤Ë¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁê¼ê¤òÃ´¤¤¤Ç¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë³ÊÆ®µ»¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¡Ö±§ÃèÃÏ¹ö¡×¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÉ¬»¦µ»¤Î½ªÃåÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ò¾Ã¼º¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¥×¥í¥ì¥¹µ»¤â°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡×......¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥È¥ó¥Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¤Î°ËâÄ¶¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌµË¡µ»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¥¢¥Ë¥á¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á°ËâÄ¶¿Í¤Ç¤¹¤é¡ÖÈ¿Â§¥¹¥ì¥¹¥ì¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°íå¤Êµ»¡ª
¡ü¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¢¥Ô¥ó¥Á!?¡¡·è»à¤ÎºîÀï¤Ë!!
±§ÃèÃÏ¹ö¤ÇÈ¿·â¤òÁÀ¤Ã¤¿¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤¿Ç½ÎÏ¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö°ËâÎî½Ñ ÎîÇÈ¶¦ÌÄ¡×¤«¤é¤Î¡Ö¿ÍÌÌ¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¥óÆù¥Þ¥ó¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¿¿Í¼ÁºîÀï¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´°àú¡¦ÌµÎÌÂç¿ô·³¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥é¡¼¥¸¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¡Ë¤ÎÆ±Ë¦¤¿¤Á¤ò¤½¤Î¿È¤Ë½É¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦ºîÀï¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ï¤³¤Îµ»¤Ë¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Ï¤ï¤º¤«4¥Ú¡¼¥¸¤Ç¹¶Î¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Ë¦¤¿¤Á¤ò°ì·â¤ÇÄÀ¤á¤¿¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¹¶·â¤Ë¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶»Éô¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥Ü¥á¥ó¤¬¡¢¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»¡Ê¥Ö¥É¡¼¡Ë¤ÎÀµÂÎ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥³¥Þ¥ó¤Ï¸ýÉõ¤¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¡¼¥Ü¥á¥ó¤´¤È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¿´Â¡¤ò´Ó¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö"´°¸¸"¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡¦¥¥ã¥Î¥ó¡×¤Ç¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ÎÂÎ¤òÌÚ¤ÃÃ¼Èù¿Ð¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ë¦¤ò°ìÀÚí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤»¤º¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÏ¹ö¤ØÁ÷¤êÊÖ¤¹»Ñ¤ÏÎÄ´ñÅª¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯à¥µ¥¤¥³á¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
È¿µÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¤ÎÄï»Ò¤Ë¡¢²×Îõ¤Ê¤ëÀ©ºÛ...¡ª
¥·¡¼¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ËâÏ»µ³»Î¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¼«Í³¤Î½÷¿ÀÁü¤Î¤â¤È¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ëÁ°¤Ë¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ï"´°àú¡¦»«¼°¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¨¥¤¥¹¡Ë"¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î´ñ½±¤ËÁø¤¤¤Þ¤¹¡£°ËâÏ»µ³»Î¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¿ÞÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¤¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Ç¥«¤¤¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Î¡¢Ä¶µð´ÁÂÐ·è¤¬³«Àï¤Ç¤¹!!
¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¤Ç¤¹¡£±§Ãè¶âÂ°¤Ç¤Ç¤¤¿³°¸«¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¿ÀÈë¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢´é¤Ë¤Ï¤ª¤Á¤ç¤Ü¸ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤âºÇ½é¤Ï¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤³¤«Ì£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Æ......¤À¤ó¤À¤ó¤È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤Ê¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°´¬¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¬¥ó¥Þ¥ó¡×¤âÏ¢ºÜÃæ¤ÈÃ±¹ÔËÜ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿Ä¶¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»î¹Ôºø¸í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢½µ´©Ï¢ºÜ¤Îà¥é¥¤¥Ö´¶á¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´é¤ÎÃæ¿´¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¡Ö¤¢¤êVer.¡×¤È¡Ö¤Ê¤·Ver.¡×¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥¯¡¼¥ë¤Ç¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤!?
»î¹çÆâÍÆ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ïµð´Á¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤òº½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖÂÇ·â¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿Â§Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ò¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ï¤É¤¦¹¶Î¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤ÏµðÂÎ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë»÷¹ç¤ï¤º¡¢Ùî¼ê¡Ê¤«¤é¤á¤Æ¡Ë¤ÇÁê¼ê¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëºö»Î²È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÃ¼ì¤¹¤®¤ë¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤ÎÄ¶¿Í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°É¬¾¡Ë¡¤ò¡¢º£²ó¤Ï¥¤¥Á¤«¤é½ç¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!
1.¸ª¤ÎÂÊ±ß¾õ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÀºÀ½¤¹¤ë¡£
2.±Õ¾õ¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤«¤±¤ë¡£
3.ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òåºÎï¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤ë¡£
4.»þ´Ö·Ð²á¤ÇÁ´¿È¤ËÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¬¹Å¼Á²½¤¹¤ë¡£
5.¸ª¤«¤é±ßÈ×¿Ï¤ò½Ð¤·¡¢»ÍÊý¤Î¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ËÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
6.¸ª¤Î±ßÈ×¿Ï¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¡£
7.¥·¥ó¥°¥Ç¥â¥ê¥Ã¥·¥ç¥ó ¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê²»ÇÈ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡£
8.ÇúÇË²òÂÎ¤ÎÍ×ÎÎ¤ÇÁê¼ê¤ÎÁ´¿È¤¬Ê´¡¹¤Ë¡ª
......¤³¤ì¤¬¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤ÎÉ¬»¦µ»¤Î°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡ª¡¡¶²¤é¤¯¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù»Ë¾å¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Ä¹¤¤µ»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ÇºÜÅö»þ¡¢»×¤ï¤º¡Öà¥Ç¥£¥¹¥¯¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¥ê¡¼¤Ø³ÊÇ¼¡Ê¾å¿Þ6¡Ëá¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾ÊÎ¬¤Ç¤¤ë¤è¤Í!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢´ö½Å¤â¤Î»Å¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¡ª¡¡ÍýÏÀ¾å¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÂÐÀïÁê¼ê¤À¤í¤¦¤È°ì·â¤ÇÁò¡Ê¤Û¤¦¤à¡Ë¤êµî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉ¬¾¡Ë¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»×¤¨¤Ð¡¢Ä¶¿Í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¿¤ËÌñ²ð¡Ê¤ä¤Ã¤«¤¤¡Ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÉ¬»¦µ»¤ò»ý¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥½¨¤ÊËÉ¸æÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä¶¿Í³¦¤Ë¤Ï¡¢º½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤é¤æ¤ëÂÇ·â¤òÌµ¸ú²½¤¹¤ë¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ë¾×ºà¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¥Ú¥¤¥ó¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢ÆÃ¼ìÂÎ¼Á¤Ø¤ÎÂÐ¹³ºö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Ä¶¿Í¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÉÎ»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë»à¤ÎÊ¥¤«¤éÁÉ¤ëà²Ð»ö¾ì¤Î¥¯¥½ÎÏá¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏºÇ¶¯¤ÎËÉ¸æÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ê¤é¤É¤ó¤ÊÄ¶¿Í¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢°ìÏ¢¤Î¥à¡¼¥Ö¤µ¤¨Æ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð³Î¼Â¤ËÅÝ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤ËÎ¾¼Ô¤ÎÆ®¤¤¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤ÎÊø²õ¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó...¡ª ¼¡´¬¡¢Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«!? ¿·¤¿¤Ê°ËâÏ»µ³»Î¤È´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡ü¤³¤ó¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¤¬¡Ö¼«Í³¤Î½÷¿ÀÁü¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸ÅÂå¤Î´°àúÄ¶¿Í¤¬·ú¤Æ¤¿"´°àú¤ÎµðÁü¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡Ë"¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿»þ¤Î¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é¸ì¤é¤ì¤ë¾×·â¤Î¿·Àâ¤ò¡¢ÀµµÁÄ¶¿Í¤¿¤Á¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï°ËâÄ¶¿Í¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡£¤³¤³¤ÇÆÉ¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥µ¤Î¼ÐÅã¡¢¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¤Î½÷¿À......¡£ÍÌ¾¤ÊÀ¤³¦°ä»º¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¸ÅÂåÄ¶¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¡¹ÆÉ¼Ô¤Ï¤½¤Î»Â¿·¤Ê¿·Àâ¤Î¿ô¡¹¤ËÂ©¤òÆÝ¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÄ¶¿Í¤¿¤Á¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤ª¤®¤Ì¤Þ£Ø¡ÊOGINUMA X¡Ë
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡¢¾®Àâ²È¡£2019Ç¯Âè91²óÀÖÄÍ¾Þ¤Ë¤ÆÆ±¾Þ29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¾Þ¡ÖÆþÁª¡×¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×£Ó£Ñ¡¥¡Ù£²·î¹æ¤è¤ê¡ØÆæÈø²òÈþ¤ÎÇúÎö¿äÍý!!¡Ù¤òÏ¢ºÜ¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢¡ØÃÏ²¼·Ý¿Í¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄ¶¿ÍÊç½¸¤Ø¤Î±þÊçÄ¶¿Í¤¬ºÎÍÑ¡ÊJC67´¬¼ýÏ¿Âè263ÏÃ¡Ë¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¾Ð¤¦¥Í¥á¥·¥¹¡½µ®Êý¤À¤±¤ÎÉü½²¡½¡Ù¤¬¡ØÌ¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó »Í¼¡¸µ»¦Ë¡»¦¿Í»ö·ï¡Ù¡¢¡Ø¥¥óÆù¥Þ¥ó °ËâÄ¶¿ÍÇ®³¤Î¹¹Ô»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¹½À®¡¿ÀÐÌÊ ´²¡Ê¼ùÁÛ¼Ò¡Ë¡¡©¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò