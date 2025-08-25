櫻坂46森田ひかる、ゴミ箱蹴り＆舌打ち演出に黄色い歓声 SNSでも反響「イケメンすぎる」
櫻坂46が24日、全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』のファイナル公演となる京セラドーム大阪公演Day2を開催した。森田ひかるがセンターを務めた「マンホールの蓋の上」での演出が話題となった。
【ライブ写真43点】櫻坂46の最高地点！京セラドーム大阪公演の模様
同楽曲では、最初に森田が一人でステージに登場。車に水をはねられた演技から、その場にあったゴミ箱を思いっきり蹴り会場を驚かせた森田。さらに曲前にはクールな表情で舌打ちをする演出で観客の心を掴み、黄色い歓声を浴びていた。
この日のライブはネット配信も行われており、SNSでは「ゴミ箱けとばして舌打ちするるん様かっけえ！」「るんちゃんの舌打ちに気絶してました…」「舌打ちるんちゃんイケメンすぎる」「舌打ちに黄色い歓声上がってる！」「スーパー舌打ちタイム」などの声が寄せられていた。
■櫻坂46『5th TOUR 2025 “Addiction”』
今年の4月から約4ヶ月間にわたって全国5都市をまわり、坂道グループ初となる東京ドーム3days、京セラドーム大阪公演2daysを含む全11公演で26万人を動員。ファイナルとなる京セラドーム大阪公演では、2日間で、のべ54曲を披露（アンコールを含む）。約3時間に及ぶ公演となり、両日合わせて8万人を動員した。
