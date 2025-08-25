櫻坂46「自業自得」からの期別ダンストラックに反響相次ぐ「鳥肌立った」「違う良さがあって目を奪われた」【5th TOUR 2025】
【モデルプレス＝2025/08/25】櫻坂46が8月23・24日の2日間、大阪府・京セラドーム大阪にて「5th TOUR 2025 “Addiction”」を開催。「自業自得」に続く形で披露された6分に及ぶダンストラックが話題となっている。
9th Single「自業自得」で会場を圧倒した後、披露されたのが期別で披露されたダンストラック。村山美羽をセンターに紫と黄色の衣装を着た三期生たちが、レーザービームの中で圧巻の群舞を見せた。また、円形に並ぶとメンバーが順番に中央に現れ、ソロでのダンスも披露し、会場を見事に圧倒していた。
続けて、黒いマントを着た人がその場を後にする映像が流れると、二期生も勢いそのままにパフォーマンス。変幻自在に体形を変えながらダンスを繰り出し、Buddies（櫻坂46ファンの愛称）の視線を奪い、次の楽曲「真夏の大統領」へと繋げた。
期別で披露された同パフォーマンスは、ネット上でも大きく話題に。24日に配信で見ていたファンからは「圧巻だった」「二期生、三期生それぞれ違う良さがあって目を奪われた」「個々が輝いていた」「『自業自得』終わりの演出かっこよすごる」「鳥肌立った」といった声が寄せられている。
2nd Album「Addiction」を引っ提げて行われた同ツアーは、4月26日の名古屋公演を皮切りに、全国5か所11公演を慣行。7月24日から26日にかけて行われた坂道グループ初となる東京ドーム3days公演と、今回の京セラドーム大阪公演2daysの「ドーム5days」公演への挑戦となり、ツアー総動員数は26万人にも上る大規模なツアーとなった。
大阪公演では、2日間で54曲を披露し、両日合わせて8万人を動員。12thシングルのカップリング曲である「恋愛無双」（三期生曲）、「真夏の大統領」（ユニット曲）を初披露し、「流れ弾」ではアクロバット、「UDAGAWA GENERATION」ではサーカス団と共演し、メンバー以外とステージングを作り上げるのは初の試みとなった。また、8月24日の公演後には、10月29日に13th Singleが発売されること、来年の4月に5周年記念ライブ「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催することが発表された。（modelpress編集部）
◆櫻坂46「自業自得」後のダンストラックに反響
◆櫻坂46、史上最大規模の全国ライブツアー完走
