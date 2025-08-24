ブライトンは第2節でエバートンと対戦

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫は現地時間8月24日、リーグ第2節のエバートン戦で今季初のフル出場を果たした。

だがチームは0-2で敗れ、今季初黒星を喫した。

この日は、今季から新設されたエバートンの新スタジアム、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの初のリーグ戦となった。三笘は1-1で引き分けた開幕戦のフルハム戦に続き、左ウイングでスタメンに名を連ねた。

前半18分にビッグチャンスを得た。GKバルト・フェルブルッヘンのロングボールに抜け出すと、一気にペナルティーエリア内に進入。追いすがるDF2人をボールを浮かせてかわすと、右足でダイレクトボレー。美しい一連のプレーだったが、惜しくもシュートはクロスバーを直撃し、今季初ゴールはならなかった。

0-2となった後半30分には左サイドを抜け出すと、得意の右足アウトサイドでクロスを送ると、ボールを受けたMFヤンクバ・ミンテのシュートが相手DFの手にあたり、PKを獲得。だがキッカーを務めたFWダニー・ウェルベックのシュートはGKに防がれた。試合終盤は右ウイングにポジションを移して反撃を狙ったが、試合はそのまま0-2で終了した。

昨シーズンはエバートンと開幕戦で対戦。先制ゴールを挙げた相性のいい相手だったが、この日はゴールを挙げることはできず。チームも開幕から2試合未勝利となった。（FOOTBALL ZONE編集部）