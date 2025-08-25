葉月くれあ（C）Takeo Dec.／KODANSHA

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/25】「ミスマガジン2024」でグランプリを受賞した葉月くれあが、25日発売の「ヤングマガジン」（講談社）39号の表紙・巻頭グラビアに登場。美しいバストを披露している。

【写真】葉月くれあ、美ボディ輝くビキニショット

◆葉月くれあ、美バスト披露


「ミスマガジン2024」でグランプリを受賞してから映画出演が決定した葉月。今号では、8月27日に発売される1st写真集より未公開カットが公開された。オーストラリアで撮影されたという同写真集では、彼女感溢れるラフな姿や、美しいバストが輝くビキニショットを披露。21歳ならではの大人な魅力を放っている。

◆小日向優花・三園響子も登場


今号の巻中グラビアには「Dear Princess」の小日向優花、巻末グラビアには三園響子が登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】