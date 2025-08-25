三園響子、ビキニ姿で大胆ポーズ 初ソログラビア飾る
【モデルプレス＝2025/08/25】グラビアアイドルの三園響子が、25日発売の「ヤングマガジン」（講談社）39号の巻末グラビアに登場。抜群のスタイルを披露している。
【写真】三園響子、素肌透ける変形ビキニ姿
4月に“新世代3人娘”の1人として同誌の表紙を飾った三園が、初のソログラビアで登場。今号ではゴールドのビキニに身を包み、大胆なポージングを披露。抜群のプロポーションを魅せている。
今号の表紙は葉月くれあ。巻中グラビアには、「Dear Princess」の小日向優花が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三園響子、素肌透ける変形ビキニ姿
◆三園響子、初ソログラビア飾る
4月に“新世代3人娘”の1人として同誌の表紙を飾った三園が、初のソログラビアで登場。今号ではゴールドのビキニに身を包み、大胆なポージングを披露。抜群のプロポーションを魅せている。
◆表紙は葉月くれあ
今号の表紙は葉月くれあ。巻中グラビアには、「Dear Princess」の小日向優花が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】