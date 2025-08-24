◇イングランド・プレミアリーグ第2節 ブライトン0ー2エバートン（2025年8月24日 リバプール）

ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）は24日、敵地エバートン戦に先発フル出場するも無得点。クロスバー直撃の惜しいシュートを放つ場面があったが初得点はお預け。試合も0ー2と敗れ、今季初黒星を喫した。

加入4季目となった三笘は開幕から2試合連続の先発出場。すると前半18分、味方GKからのロングボールで縦に抜け出し一気にエリア内へ進入。追いかけてきた相手2人を華麗なボールコントロールで交わすと、高く上がった浮き球を右足ダイレクトボレー。芸術的なテックニックからシュートを放ったが惜しくもクロスバーに弾かれ得点とはならなかった。

その後、好機は訪れず今季得点は次節以降にお預け。試合は後半32分、PKのチャンスを得るもFWウェルベックのシュートが相手GKピックフォードに防がれゴールならず。0ー2で敗れ、1分け1敗となった。

2戦連続で不完全燃焼に終わった三笘だが、ネット上では前半18分の決定機が反響。「スーパーゴール未遂すぎる」「とんでもない曲芸シュート」「伝説のゴールまであと一歩」「決まってたら歴史に残るボレーだった」「ワクワクした」といった様々な声が上がっていた。