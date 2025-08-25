福岡の新星「Dear Princess」小日向優花、美バスト開放 アイドル衣装とのギャップで魅了
【モデルプレス＝2025/08/25】アイドルグループ・Dear Princessの小日向優花が、25日発売の「ヤングマガジン」（講談社）39号の巻中グラビアに登場。抜群のスタイルを披露している。
【写真】小日向優花ら「ヤンマガ」ニューカマー3人、グラマラスボディ披露
福岡を拠点にアイドル活動や舞台出演をしている小日向。今号では、イエローのビキニ姿で美しいバストを披露。アイドル衣装を着用しているときとのギャップを魅せている。
今号の表紙は葉月くれあ。巻末グラビアには三園響子が登場する。（modelpress編集部）
◆小日向優花、美バスト開放
◆表紙は葉月くれあ
