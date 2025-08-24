決まっていれば伝説級…惜しい！三笘薫、今季初ゴールならず。ブライトンはグリーリッシュに２Aを許してエバートンに完敗。開幕２戦未勝利
８月24日に開催されたプレミアリーグ第２節で、三笘薫を擁する昨季８位のブライトンが、同13位のエバートンと敵地で対戦。三笘が開幕から２試合連続で先発した。
開始18分、三笘が守護神フェルブルッヘンからのロングパスに反応。相手DFのまずい対応もあり裏に抜け出すと、絶妙なボールタッチを見せた後にシュートを放つ。決まっていれば伝説級のスーパーゴールだったが、惜しくもクロスバーを叩く。
直後にミンテ→ウェルベックで作ったビッグチャンスも、ラストパスが微妙にずれてしまい、モノにできない。
先制点を奪えずにいると、23分にマンチェスター・シティからレンタルで加入したグリーリッシュの高速クロスからエンディアイエに押し込まれ、ビハインドを負う。このゴールはエバートンの新本拠地、ヒル・ディッキンソン・スタジアムでの公式戦第１号となった。
38分にはファン・ヘッケが、ゴールまで距離のある位置から思い切り良く右足を一閃。ただ、ディフレクションしたシュートは、左ポストに直撃する。
さらに45＋１分には、オライリーが相手のCBターコウスキのバックパスをカット。大決定機を迎えるが、決死の横っ飛びをしたGKピックフォードにフィニッシュを阻まれてしまう。すぐ横にいた三笘は「なぜ俺にパスを出さないんだ！」とばかりに、悔しそうなジェスチャーを見せる。
０−１で折り返すと、52分にグリーリッシュの落としを受けたガーナーに強烈なシュートで叩き込まれ、リードを２点に広げられる。
攻撃力が売りのブライトンだが、その後も１点が遠い。77分には三笘が得意のアウトサイドでクロスを上げた流れから、ミンテがPKを獲得するも、ウェルベックが痛恨の失敗。ピックフォードにコースを完全に読まれ、ストップされてしまう。
結局、０−２でタイムアップ。終了間際の失点により、１−１で引き分けたフルアム戦に続いて勝利を逃し、開幕２戦未勝利となった。フルアム戦での得点はオライリーがPKで挙げたもので、得点力不足が顕著だ。
なお、攻撃の中心の１人として奮闘した三笘はフル出場した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】決まっていれば伝説のスーパーゴール…三笘の超惜しいクロスバー直撃フィニッシュ
