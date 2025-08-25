Ý¯ºä46¤¬½é¤Îµþ¥»¥é¤Ç¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡¢MC¶´¤Þ¤º£²»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¡ÖÝ¯ºä¤ÎËÜµ¤¤ò¡×
Ý¯ºä46¤¬24Æü¡¢Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¡ÖÝ¯ºä46 5th TOUR 2025¡¡¡ÈAddiction¡É¡×ºÇ½ªÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç·×8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¹ë²Ú±é½Ð¤ÈÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡ÖÝ¯ºä¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¹ë²Ú°¼à¥¡Ê¤±¤ó¤é¤ó¡Ë¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£ËÁÆ¬¤«¤éÂçÊ®¿å¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¤È¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¡ÖAddiction¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»³ùõÅ·¡Ê19¡Ë¤Ï¡ÖBuddies¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë½àÈ÷¤¤¤¤¤«¡ª¡×¡¢Æ£µÈ²ÆÎë¡Ê23¡Ë¤Ï¡Öµþ¥»¥é¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£´üÂÔº®¤¸¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤¬¶Á¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¾¾ÅÄÎ¤Æà¡Ê25¡Ë¤Ï²ñ¾ì¤ò¸«ÅÏ¤·¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ý¯ºä¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃæÅèÍ¥·î¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¤³¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Âçºå½Ð¿È¤Î»³ùõ¤Ï¡¢Æ±½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦Æ´¤ì¤ÎÃÏ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°Ý¯ºä46¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¡£9·î28Æü¤¬20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ïº£Æü¤¬10Âå¥é¥¹¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤ÇÝ¯ºä46¤ÎËÜµ¤¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Ý¯ºä¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤éµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
20Ç¯¤Ë²þÌ¾¤·º£Ç¯5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÝ¯ºä¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô11¸ø±é¤Ç·×26Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢²áµîºÇÂçÆ°°÷¿ô¤òµÏ¿¡£Àè·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é3Æü´Ö¤ò´Þ¤á¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î¥É¡¼¥à5Æü´Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î±é½Ð¤ä¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¡¢¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¤È¤Î¶¦±é¤ÇÇ÷ÎÏ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¤Î¡ÖÎø°¦ÌµÁÐ¡×¡Ö¿¿²Æ¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤òÆ±½ê¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¡£¡Ö¥É¥í¡¼¥óÀû²óÃæ¡×¤Ç¤ÏÂçºå½Ð¿È¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¡Ê26¡Ë¤¬¡ÖBuddies¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢ÂçÂçÂç¹¥¤¤ä¤Ç¡ª¡×¤È´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÅÁ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£º£Ç¯4·î²ÃÆþ¤Î»Í´üÀ¸¤â¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÆ²¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¡£
½ªÈ×¤Î¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤Ï»³ùõ¤¬¡ÖBuddies¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£Â³¤¯¡Ö¤â¤¦°ì¶Ê¡¡Íß¤·¤¤¤Î¤«¤¤¡©¡×¤Ç¤Ï»³²¼Æ··î¡Ê20¡Ë¤¬¡Öµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡¡Ý¯ºä46¡¢¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ÈÇ÷¿¿¤Î¥¢¥ª¤ê¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½øÈ×¤ÎMC°Ê¹ß¡¢ËÜÊÔºÇ¸å¤Þ¤Ç2»þ´Ö°Ê¾å¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·µÒÀÊ¤ò°µÅÝ¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÅÄÂ¼¤Ï¡Ö»ä¼«¿ÈÝ¯ºä46¤Çµþ¥»¥é¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬1¤Ä¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤â³§¤µ¤ó¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈËü´¶¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Î¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ì°ìÌÌ¤¬¥µ¥¯¥é¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö²þÌ¾¤·¤ÆÁ°¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Äü¤á¤º¤ËÝ¯ºä¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÈBuddies¤¬»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¥É¡¼¥à¤Ë¤âÎ©¤Æ¤¿¤·¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢Ý¯ºä¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤âÆ·¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
3»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë´Þ¤áÁ´27¶Ê¤òÈäÏª¤·´°Á´Ç³¾Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡Ú¶ÌÍø¼ë²»¡Û
¡û¡Ä¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ë¾ìÆâ¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÆÏ¤±¤¿¡£13th¥·¥ó¥°¥ë¤ò10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢5¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¹±Îã¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤¬»Ä¤ë²ñ¾ì¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£