櫻坂46が24日、大阪・京セラドームで「櫻坂46 5th TOUR 2025 “Addiction”」最終日公演を開催した。同所では2日間で計8万人を動員し、熱のこもった迫力のステージで「櫻坂の最高地点」を体現した。

アンコールの「櫻坂の詩」曲中でキャプテン松田里奈（25）は「一緒に夢を追い続けていきましょう」と思いのこもったスピーチを届け、メンバーらも瞳をうるませた。全文は以下の通り。

このツアーでまだ達成できなかったことをやり遂げることができました。応援してくれるBuddies（ファンの総称）がいたから、諦めずにここまで来ることができました。改名してからは前が見えづらいこともあったし、櫻坂の色ってどんな色だろうってたくさん模索してきました。でも諦めずに、櫻坂に全力で向き合ってきたからこうして今の櫻坂46があります。 私たちとBuddiesはそれぞれ思い合って、それぞれが頑張ってきたから、いろんな夢をつかむことができました。ドームにも立てたし、満開の桜を見ることもできたし、櫻坂らしさを見つけることができました。このメンバーとなら、Buddiesとなら、何だってできるんだって私たちは思っています。

でも、坂道グループという言葉は知っている人はいるけど、櫻坂っていう名前が出ることはそう多くはないんじゃないかなって思うことがあります。でも、こんなに熱くて最高なグループを私はもっとたくさんの方に知ってほしいです。日本のみんなが知らない（ことがない）くらい大きなグループになりたいです。

そしたらきっといろんな夢がかなって、櫻坂を見てもらえる機会が増えて、耳にする機会が増えて、そしてBuddiesにもたくさん会えると思います。そのために私たちはどんな高い壁が立ちはだかっても、夢を諦めずに、最後まで追い続けます。

Buddiesにもそれぞれの人生があります。それぞれの人生を輝かせるために私たちはBuddiesの側にずっといます。だからBuddiesも自分の夢を諦めずにずっと進んでいってください。そして一緒にまだ見たことのない景色を見に行きましょう。

Buddiesのみんな、準備はいい？ （大歓声を受け）これからも一緒に夢を追い続けていきましょう！ 櫻坂46をこれからもよろしくお願いします！ （メンバー全員で）よろしくお願いします！