TREASURE¡¢Âçºå¡ÖHEP FIVE¡×¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥È¥¥á¥¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡10¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TREASURE¤¬¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡ÖHEP FIVE¡×¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖHEP FIVE¡ßTREASURE LOVE PULSE SPECIAL WEEKS¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï¡¢9·î1Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTREASURE°ì¿§¤Ë¡ª´ÛÆâ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É
¡¡TREASURE¤Ï¡¢10·î¤«¤é¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ØTREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¤òµÇ°¤·¡¢TREASURE¤ÈTREASURE MAKER¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¸ÝÆ°¤Î¹âÌÄ¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£´ü´ÖÃæ¤ÏHEP FIVEÆâ¤Î´ÛÆâÁõ¾þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î´ë²è¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡TREASURE¤Ï¡Ö1³¬¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»£±Æ¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ªHEP FIVE¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¥È¥¥á¥¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÛÆâ¤Ï¡¢¡ÖLOVE PULSE¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤È¤¤á¤¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤ÏHEP FIVE ¤òTREASURE¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£1²ó¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢HEP FIVE¸ÂÄê¤Î´ÛÆâÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¤ë¡£1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¡¢¡ÖLOVE PULSE¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¡£TREASUREÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â·Ç½Ð¤¹¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ï1»þ´Ö¤Ë1²ó¡¢TREASURE¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È²»À¼¤òÊüÁ÷¡£3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PULSE¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢HEP FIVE´ÛÆâ¤Ë¤ÆÀÇ¹þ1500±ß¡Ê¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¡¦°û¿©¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ò1³¬¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡ÖHEP FIVE¡ßTREASURE¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï9·î1Æü¤«¤é7Æü¡¢Âè2ÃÆ¤Ï12Æü¤«¤é15Æü¤È¤Ê¤ë¡£4³¬¡ÖLAB 0¡×¤Ë¤Ï3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PULSE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ËHEP FIVE¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ÈÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5¿Í¤ËTREASURE¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
