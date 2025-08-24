京都が4発快勝で首位に返り咲く 鹿島、柏も勝利で首位争いは混沌 J1第27節まとめ
2025明治安田J1リーグ第27節が23日と24日に行われた。
勝てば首位再浮上の京都サンガF.C.と降格圏まで5ポイント差で下位に沈むFC東京の試合。両者とも勝ち点3がほしい中、立ち上がり5分に京都がPKを獲得。これをFWラファエル・エリアスが左下に決めて京都が先制に成功する。京都はその6分後にもPKを獲得。FC東京のビルドアップのミスでGKキム・スンギュがエリアスからボールを奪い返そうとするも、倒してしまいファウル判定。再びキッカーを務めたエリアスがしっかり決めてリードを2点に広げる。その後、45分にDF鈴木義宜が加入後初ゴールを挙げて3点目。82分にはエリアスが左足でで決めて4点目。ラファエル・エリアスのハットトリックもあり試合は4−0で京都が快勝し再び首位に浮上。一方のFC東京は3試合未勝利となった。
5位の柏レイソルと7位の浦和レッズの対戦は、5分にMFマテウス・サヴィオのコーナーキックのボールが柏の選手に当たりファーサイドへ。これに反応したDF長沼洋一がヘディングで押し込み浦和が先制点を奪う。その後43分にはマテウス・サヴィオの絶妙なパスに抜け出したMF金子拓郎がペナルティエリアにラストパスを送ると、MF関根貴大が逸らしたボールをMF松尾佑介が決めて2点目。浦和が2-0のリードで前半を終えた。2点のビハインドを負った柏は後半に反撃に出る。54分、MF小屋松知哉のクロスからDF杉岡大暉がシュートを放つと、高く上がったボールをMF瀬川祐輔が収めてゴールに押し込んだ。早い時間帯に1点を返した柏は83分にFW細谷真大、90分にMF小西雄大、後半アディショナルタイムにMF久保藤次郎のゴールで一気に逆転。試合は4−2でホームの柏が勝利し勝ち点3を積み上げた。
そのほか、名古屋グランパスvs川崎フロンターレの試合は4−3で川崎が撃ち合いを制した。ヴィッセル神戸はセレッソ大阪と1−1ドローで首位浮上とはならず。町田ゼルビアは横浜F・マリノスとスコアレスドローに終わったことで連勝が7でストップした。
【第27節試合結果】
8月22日（金）
柏レイソル 4-2 浦和レッズ
8月23日（土）
アルビレックス新潟 1-2 鹿島アントラーズ
名古屋グランパス 3-4 川崎フロンターレ
セレッソ大阪 1-1 ヴィッセル神戸
横浜F・マリノス 0-0 FC町田ゼルビア
アビスパ福岡 0-0 清水エスパルス
東京ヴェルディ 0-3 サンフレッチェ広島
ガンバ大阪 3-1 横浜FC
ファジアーノ岡山 1-0 湘南ベルマーレ
8月24日（日）
FC東京 0-4 京都サンガF.C.
【順位】
1位 京都（51/+17）
2位 鹿島（51/+14）
3位 町田（50/+16）
4位 柏（50/+13）
5位 神戸（50/+10）
6位 広島（49/+14）
7位 浦和（44/+8）
8位 川崎F（42/+10）
9位 岡山（39/+3）
10位 C大阪（38/+3）
11位 福岡（37/+1）
12位 G大阪（37/-6）
13位 清水（32/-5）
14位 東京V（31/-12）
15位 FC東京（30/-12）
16位 名古屋（28/-8）
17位 横浜FM（25/-8）
18位 湘南（25/-20）
19位 横浜FC（22/-18）
20位 新潟（20/-20）