

なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！

「悪魔や残虐とは別次元のヤバい超人！ 史上最悪です!!」という超人を考案したというなすなかにし中西さん。そのゲスっぷりを解説してもらいます！

超人リストVol.48 サンタクロー

身長：198cm 体重：120kg 超人強度：200万パワー 出身地：フィンランド（サンタクロースの出身地）

――なんか、サンタクロースっぽい超人ですけど、この猛暑に冬の風物詩ってどーいうことなのでしょうか？

なすなかにし中西茂樹（以下、中西） そこが、今回の超人「サンタクロー」の最も怖いところです。「あれ、なんで夏にサンタさんおるの？」と誰もが彼に興味を持ってまいます。それこそ、好奇心の強い子供なら「プレゼントちょうだい!!」と喜んで近寄ってしまうでしょう。そこで、子供を誘拐するのがサンタクローなんです。クリスマスと関係なく出現するので要注意です！

――超人というか、ただの犯罪者なんですけど？

中西 はい。指名手配超人です。子供を誘拐して、身代金を要求して生計を立ててます。ただ、超人としてのスペックはかなりのものです。なぜだか、わかりますか？

――さっぱり、わかりません。

中西 サンタクローは指名手配超人ですから当然、アタル兄さんとザ・ニンジャのアンタッチャブルこと超人特別機動警察隊の捜査対象です。しかし、彼らに逮捕されたという話は聞きません。アタル兄さんとザ・ニンジャから逃げられるということは、超人としてのスペックは間違いなく高いのです。



指名手配超人としてアンタッチャブルに追われる身ながらも、逮捕されない実力派超人が登場！

――では、どのような超人ファイトを行なっているんですか？

中西 「初顔合わせやから、プレゼントやろか？」と対戦相手を油断させて近づいてきたら袋に入れてしまいます。そのままジャイアント・スイングの要領で地面に叩きつけ、その後は袋ごとボコボコにします。

――完全なゲスファイトじゃないですか！

中西 そもそもサンタクローは200万パワーありますから攻撃力は強く、これでほぼノックアウトできます。

――対戦相手が袋に入らなければいいのでは？

中西 それが、対戦相手の初恋の人やポケカのレアカードなど、どうしても興味を持ってしますものを袋からチラ見せするのです。なので、対戦相手は積極的に袋へ入ってしまうんです。

――こんなゲスファイトじゃなく、普通に闘っても強そうなんですけど？

中西 本人的には少しもゲスとは思っていません。「子供だってプレゼントもらって喜んでたんやから、誘拐やないやろ！」と言っていますから。その開き直りっぷりも、サンタクローのヤバさでもあります。

――どうして、こんな超人になってしまったのですか？

中西 もともと、サンタクローは「サンタクロースは実在する！」と信じていた純粋な超人でした。しかし、いつまでたっても彼の家にサンタは来ず、そこから超人の道を踏み外した悲しい過去があるのです。なので、"ちょっと泣けるクリスマス読み切り用超人"して登場させてほしいですね。世界初の読み切り超人です!!

――中西さん、連載用の超人を考えてください！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。フジテレビONE『キン肉マン』専門番組『キン肉マサル』（MC:よゐこ濱口優、なすなかにし中西茂樹、不定期放送、FODにて追っかけ配信）に出演中。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

イラスト／なすなかにし中西茂樹 取材・文／直井裕太 ©ゆでたまご／集英社

なすなかにし中西茂樹考案超人「絆マン」