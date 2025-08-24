秋限定♡ルルルン 金木犀の香りで叶えるしっとり透明感ケア

秋の訪れを告げる甘くやさしい香り、金木犀。その香りをまとった「プレミアムルルルン 金木犀（キンモクセイの香り）」が数量限定で登場します。寒暖差で敏感になりがちな秋肌を、植物由来の成分でしっとりケア。季節を感じながら肌と心に寄り添う特別なマスクは、乾燥やくすみが気になり始めるこの時期にぴったりのアイテムです。

秋のゆらぎ肌に寄り添う成分

「プレミアムルルルン 金木犀」には、整肌成分のモクセイ花エキス1を配合。季節の変わり目で不安定になりがちな肌をすこやかに整えます。

さらに新配合の和梨エキス2が、夏に残った“くすみ※1”をケア※3。潤いを保ちながら透明感あふれる肌へ導いてくれるのが魅力です。

*1 整肌成分 モクセイ花エキス *2 整肌成分アスペルギルス/ナシ葉発酵エキス

※1 古い角質による ※3 ふきとりによる

商品情報と香りの魅力



価格：1,540円（税込）

甘く上品な金木犀の香りが、肌ケアの時間を癒やしのひとときへと変えてくれます。季節の変わり目こそ、香りと潤いで心も肌も満たすケアを取り入れてみてはいかがでしょうか。

内容量：7枚入（エッセンス108mL）×3袋

発売日：2025年8月20日（水）

取扱い：ルルルン公式オンラインストア／全国のバラエティストア（一部店舗を除く）

くもりのない秋晴れ肌を手に入れて

秋は、夏の紫外線によるダメージや乾燥が目立ちやすい季節。そんなときこそ「プレミアムルルルン 金木犀（キンモクセイの香り）」が心強い味方になります。

甘い香りに包まれながら肌を潤す贅沢なひとときは、自分へのご褒美にもぴったり♡季節限定の特別ケアで、透明感のある秋晴れ肌を楽しんでみませんか。