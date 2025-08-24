¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤ÏËü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¡¡¾®ß·À¬±Ù¤ÈÃæÂ¼¥¢¥ó¤Î¡È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡É
¡¡Éã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¸«¤ë»ëÅÀ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÈÉáÄÌ¡É¤Î¥ìー¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¬¤»¤À¤È¿®¤¸¤ëÉã¤È¡¢¡ÈÉáÄÌ¡É¤«¤é°ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Ò¼«¿È¤Î¹¬¤»¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤ëÊì¡£²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¸ÂÀ¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¤ÈÄ«»Ò¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤«¤é¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ø¡¡±Æ»³Í¥²Â¡¢½é¤Î¶µ»ÕÌò¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¡¡¡¡»×¤¨¤Ð¡¢¤ï¤¿¤·¤ÎÎ¾¿Æ¤â¡¢2¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡£Éã¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤É¤ó¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢À¤´Ö¤«¤é¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Êì¤Ï²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤ä°ÂÄêÀ¤è¤ê¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤ï¤¿¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢À²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤ÎWISK¸¡ºº¡Ê¡á»Ò¤É¤â¤ÎÃÎÇ½¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¡ºº¡Ë¤ÎÅÀ¿ô¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÂÀ¤È¡¢ÅÀ¿ô¤«¤éÀ²ÂÀ¤Î¿´¾ð¤ò»¡¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«»Ò¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤ï¤¿¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Éã¤âÉã¤Ê¤ê¤Ë¤ï¤¿¤·¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÀ²ÂÀ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¡£µ¤°µ¤¬¤ª¤«¤·¤¤Æü¤ÏÇ¾¤¬¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÌµÍý¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢³Ø¹»¤Ç¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤È¤Ï¤¦¤Þ¤¯´Ø¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢µ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤¬²¼¼ê¤Ê¤Î¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À²ÂÀ¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÆÃÀ¤À¡£¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ´ó¤êÅº¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«»Ò¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¸ÂÀ¤Î¡ÈÉã¿Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸·¤·¤µ¡É¤¬¡¢»þ¤ËÌµ¿À·Ð¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸ÂÀ¤Ï¡¢¥Ð¥«¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¡È¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤Ç¤·¤çÀº¿À¡É¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¿Í¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ï¤«¤®¤é¤Ê¤¤¡£Â¾¼Ô¤È´Ø¤ï¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¸ÂÀ¤Ï¡¢20Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¡¦ÃæÌî¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸·¤·¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÂÀ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¿´¤¬¥Ý¥¤Ã¤ÈÀÞ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃæÌî¤Î¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¹¤°¤ËÂ¾¿Í¤Ë´Å¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæÌî¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÀ²ÂÀ¤Ë¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÅ¾¹»¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤¿¤Î¤âÃæÌî¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë·ÚÎ¨¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÃæÌî¤ÏËÜÅö¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À²ÂÀ¤Ë¡ÈÆ¨¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¡£´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ø¤Î°õ¾Ý¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÇ½é¤ÏÃæÌî¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Ë´Å¤¨¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÇÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡Âè¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÅØÎÏ¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤¬¾®ß·À¬±Ù¤ÈÃæÂ¼¥¢¥ó¤À¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆóÌÌÀ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¡È¼Â¤Ï¡É¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤·¤¯¤ÆÏ¯¤é¤«¤Ç¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÂÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÉÝ¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÄ«»Ò¤Ï¡¢¼Â¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÁ¡ºÙ¤Ç°¦¾ð¿¼¤¤¡£¤³¤Î¡È¼Â¤Ï¡É¤ò¡¢2¿Í¤Ï¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤Î±¢¤ê¤äÀ¼¿§¤ÎÍÉ¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´Ö¤Î¼è¤êÊý¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¾®ß·¤ÈÃæÂ¼¤ÎÀ¨¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÎ¾Êý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Î¤À¡£Èà¤é¤Î¡È¼Â¤Ï¡É¤òÃÎ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êËü²Ú¶À¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ç¡¢±ü¿¼¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áºÚËÜ¤«¤Ê¡Ë