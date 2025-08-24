【びっくりドンキー】秋限定マロンデザート登場！贅沢な栗スイーツで季節を先取り

まだまだ暑さが残る季節ですが、びっくりドンキーから一足早く“秋の味覚”が届きました。毎年人気を集めるマロンデザートが、8月27日（水）より期間限定で販売スタート。今年は定番のモンブランパフェに加え、新登場のマロンサンデーやマロンシフォンも仲間入り。芳醇な栗と濃厚な北海道ソフトクリームが織りなす贅沢な味わいで、癒されるひとときを過ごしてみませんか？

贅沢なマロンデザートが勢ぞろい



モンブランパフェ

ジョッキパフェ（マロン）

今年の注目は、特製モンブランケーキが添えられた「モンブランパフェ」（税込880円～）と、たっぷりサイズの「ジョッキパフェ（マロン）」（税込1,210円～）。

マロンサンデー

マロンシフォン

さらに、小ぶりで食後にぴったりな「マロンサンデー」（税込550円～）、ふわふわ食感の「マロンシフォン」（税込770円～）も登場。

栗とビターキャラメル、北海道ソフトの相性抜群のハーモニーを味わえます。

セットやシェアで楽しみ方いろいろ



「マロンシフォン」にはコーヒーセット（税込1,100円～）も用意されており、びっくりドンキー自慢のブレンドやシングルオリジンから選べます。

ジョッキサイズのパフェは、家族や友人とシェアして楽しめる満足感たっぷりのメニュー。秋のティータイムや食後のデザートに、気分に合わせて選べるのも魅力です。

秋の訪れをデザートで先取りしよう



びっくりドンキーのマロンデザートは、北海道ソフトクリームと芳醇な栗を合わせた秋だけの特別な味わい。

モンブランパフェやジョッキパフェの贅沢さはもちろん、小ぶりなサンデーやコーヒーと楽しめるシフォンなど、シーンに合わせて選べるラインナップが揃っています。

価格は税込550円～1,210円と幅広く、気軽に味わえるのも嬉しいポイント。期間限定だからこそ、この機会に旬の甘みをたっぷり堪能してみてくださいね♡