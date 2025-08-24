クロちゃん＆日向坂46山口陽世が参戦！「みんGOL」対決で大波乱！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
【動画】クロちゃん＆日向坂46山口陽世が参戦！「みんGOL」対決で大波乱！
8月24日（日）は、ゲストにクロちゃん（安田大サーカス）、山口陽世（日向坂46）を迎えて、「みんなのGOLF WORLD」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
2度目の出演となる山口は、前回プレイした「モンスターハンターワイルズ」にドハマりし、「全面クリアしました！」とうれしい報告を。有吉も「えっ！？ すごいじゃん！」と驚きます。
今回は、中央区・銀座からスタート。「チャンネーとザギンでシースー。ショナイでお願いします」と、懐かしの業界逆さ言葉を連発する有吉。
伝統の秀さん（中山秀征）イズムが大爆発します。ここで秀さんの名言も！ その全貌は、ぜひTVerで。
今日は「ザギンでベーナー」ということで、「水炊き とよみつ 銀座店」へ。宮崎県産の鶏肉をじっくり煮込んだ「黄金水炊き」をいただきます。
「水炊きを食べたことがない」と告白する山口。有吉たちは、山口の水炊きデビューを温かく見守ります。水炊きを一口食べた山口は、「おいしいです！ 沁みますね」と初々しい感想を。
「スープがおいしいから、最高に。濃厚！ よく（出汁が）出るね、こんなに」と有吉。
スープを存分に味わったところで、柚子胡椒で味変。ここで、水炊きの思い出話を聞く有吉。トップバッターは…もちろん田中。
田中の初めての水炊き体験は福岡。一緒に食べたのは博多華丸・大吉の大吉で、水炊きの食べ方やマナーはすべて教わったそう。しかし、食べる手を止めて真面目に話す田中に…
塩対応の3人（笑）。
今回は「みんなのGOLF WORLD」を先行プレイ！ ここからはクロちゃんが加わります。「来たしんよ〜♡」とノリノリで自己紹介するクロちゃんを、大歓迎する有吉。
有吉＆クロちゃんの息の合った掛け合いに、山口は笑いが止まりません。
「有吉ぃぃeeeee!ゴルフコンペ」と題し、山口＆タカ、有吉＆田中、クロちゃん＆トシの3チームに分かれて、合計7ホールで対決。さらに、今回から採用された新モード「ドッカンGOLF」（※ゴルフ場に無数の爆弾を設置。爆発するとボールがどこかに飛ぶ）もプレイします。
実は「みんGOL」過去作を全制覇している有吉。その腕前は？
プレイの様子は、「TVer」「ネットもテレ東」で！
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
