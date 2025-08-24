¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¡¡¤Ï¤Þ¤Ê¤¹¾Þ¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ó¡¡½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡¡Æ£Ìî½Ó°ìµ³¼ê¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×
¡¡¤Ð¤ó¤¨¤¤¶¥ÇÏ¤ÎBG3¡ÖÂè37²ó¤Ï¤Þ¤Ê¤¹¾Þ¡×¡Ê10Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤¬24Æü¡¢ÂÓ¹¶¥ÇÏ¾ì¤Î11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ó¡Ê²´3¡áÄ¹Éô¹¬¡¢Éã¥¹¥®¥Î¥Ï¥ê¥¢¡¼¡Ë¤¬3ÈÖ¼ê¤Ç¾ã³²¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ±Ô¤¤ËöµÓ¤Ç°ìµ¤¤ËÀèÆ¬¤Ø¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤Î¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÂ³¤¯½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Ìî½Ó°ìµ³¼ê¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ç¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°¤ÎÊý¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó¾ã³²¤Þ¤ÇÇÏ¤¬¤È¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¾ã³²¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬°¤¯¥´¡¼¥ëºÝ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤â°ìÃÊ¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÄ¹Éô¹¬¸÷»Õ¡Ê65¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²¿²ó¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Èµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó¾ã³²¤ò²¼¤ê¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÆ£Ìîµ³¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯µ³¾è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç»ß¤Þ¤ëÊÊ¤¬Ä¾¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£