Ａｄｏ「エルフ」、韓国開催のグローバルＯＴＴアワードで受賞　広瀬すず主演ＴＢＳ系「クジャクのダンス、誰が見た？」主題歌

ＴＢＳは２４日、歌い手のＡｄｏが歌うバラード曲「エルフ」が韓国・釜山で行われた「グローバルＯＴＴアワード」でＢｅｓｔ Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｓｏｎｇ賞を受賞したと発表した。同曲は、広瀬すずが主演した同局系連続ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」（２５年１月期）の主題歌。

ドラマのプロデュースを務めた中島啓介氏、丸山いづみ氏は「アーティストの”てにをは”さんが、ドラマの世界観の意図を汲（く）み取りながら、作詞作曲してくださった楽曲です。そしてこの曲を、繊細でありながらも力強く歌い上げてくださったＡｄｏさんの心震える歌声は、このドラマに大きなパワーと感動を与えてくださいました」と感謝。続けて「ドラマと共に『エルフ』が、国内外で注目を集め、視聴者の心に響くものになったのであれば、それはとても素晴らしく、うれしく思います」と喜んだ。

グローバルＯＴＴアワードは、デジタルコンテンツの世界的な優秀作品を称える国際的なアワード。全１４のコンペティション部門が設けられ、ストリーミング業界における最も魅力的なコンテンツ、クリエイアー、技術革新に光を当てた審査が行われた。「エルフ」はアジアの審査員から高い支持を得て、３８作品のノミネート作から選ばれた。