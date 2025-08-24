日本テレビ「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）が23日に放送され、巨人の大勢投手（26）がVTR出演。昨季までの抑えから中継ぎに転向して感じた苦労や調整法などを明かした。

2021年ドラフト1位入団の大勢は新人時代の開幕からチームの守護神を務め、昨季までの3年間で通算80セーブをマーク。

今季から中日の守護神だったライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）がチームに加わったため、今季は主に8回を任されるセットアッパーに回っているが、ここまでチーム最多の51試合に登板してリーグ最多の37ホールドとここでも圧倒的な力を見せている。

そんな大勢。中継ぎに回ってから感じた準備の違いや大変さを聞かれると「難しいですね。肩つくる回数は増えましたね」と明かした。

「そこ（登板前）の球数をどうするか、シーズン最初のほうは調整が大変でしたね。マウンドに上がった時に“大丈夫かな？”って不安になるのがイヤで、やっぱり（ブルペンで）投げすぎてしまう。投げすぎてもバテてしまう」

そこで大勢が今季から取り入れたのは、2023年WBCで侍ジャパンのチームメートとして活動した大谷翔平投手（31）も使用しているプライオボール。試合で使う公式球より重いボールを使うことで早く肩が仕上がり、その分、ブルペンでの球数を抑えられるという。

中継ぎは急にマウンドに上がることもある。だが、大勢は「緊急登板ってぶっちゃけ僕の責任じゃないんで。ふふふ」と笑顔であっけらかん。「抑えようって気持ちはあるけど、気楽に投げてます」と相変わらずの強心臓ぶりも見せた。

また、夏バテ防止法については「しっかり熱いお湯に浸かって、そのあとにしっかりと冷たい水風呂に入る。交代浴するとか」としたうえで「しっかりクーラーつけて寝るとか。冷たい空気を吸って肺を弱らせないように。肺とかからバテてきたら肩の前が張ってきたりするんで。中からしっかり変えられるようにはしてます」とキッパリ。

夏場は「チャンスやなって。みんなバテてきた時にガーッ！って結果出せる選手がやっぱ一流やと思ってるんで」と頼もしかった。