¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬24Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¢¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¡È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¡É¤Ë¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚ²¼Î´¹Ô¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÌÚ²¼¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤ÆÏ¢È¯¡£30Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¼ºÎé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ü¥±¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤âÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡×°ÂÅÄÏÂÇî¤Î¤³¤È¤â¡Ö°ÂÅÄ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥¤¥¸¥ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍµÈ¡£
¡¡¡Ö¼Ö²°¤Î¿Í¤¬¥é¥¸¥ªÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¡È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢ÍµÈ¤µ¤ó¤ÎÀèÇÚ?¡É¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ÈÀ¨¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤ó¤À¤Í¡É¡×¤È°ì¸À¡£°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¤Ï!¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£