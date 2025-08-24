さっすが【3COINS】さん、、！ バッグに付けるだけでOK♡「便利グッズ」

手に持ったジャケットが邪魔になる。小物をしまいたいけれど、すぐに取り出せるようにしておきたいなど、お出かけ中のプチストレスを解消するなら、ぜひ【3COINS（スリーコインズ）】の「便利グッズ」をチェックしてみて。今回はバッグに付けるだけで日常をちょっと快適にできそうな、優秀アイテムを厳選してご紹介します。

ジャケットやストールを手軽に持ち運べる

【3COINS】「ジャケットホルダー」\330（税込）

いつも使っているバッグの持ち手に取り付けるだけで、ストールやジャケットなどを引っ掛けられて、スマートに持ち運べる優れもの。アジャスター付きで長さの調整も可能。使わないときも邪魔になりにくい。ブラウン・ブラック・アイボリー・ピンクの全4色展開です。

使いたい小物をサッと出せる便利グッズ

【3COINS】「ポケットティッシュ & 小物ポーチ」\550（税込）

今すぐ使いたいティッシュや小物が、バッグの中から出てこない。そんなときに役立つのがこちらのポーチ。ポケットティッシュをしまえる仕様になっており、外出先でもサッと取り出しやすく便利です。ファスナー付きポーチもセットになっているので、リップやイヤホンなどの細かい必需品もまとめて収納可能。カラビナ付きでバッグやリュックに簡単に取り付けられる便利アイテムです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M