¡Ú£×£Å¥ê¡¼¥°¡ÛÅìµþ£Ö¡¦±ö±ÛÍ®Êâ¤¬ÀËÇÔ¤ËÎÞ¡¡¸ÅÁã¡¦±ºÏÂ¥µ¥Ý¤ÎàÀöÎéá¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡×
¡¡£Ó£Ï£Í£Ð£Ï¡¡£×£Å¥ê¡¼¥°Âè£³Àá¡¢Æü¥Æ¥ìÅìµþ£Ö¤¬»°É©½Å¹©±ºÏÂÀï¡Ê£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÀ¾¤¬µÖ¡Ë¤Ë£°¡½£±¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Çºòµ¨ÅÓÃæ¤Þ¤Ç»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤¿ÆïÀ¥Ä¾ÌÚ´ÆÆÄ¤È¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤Î£Í£Æ±ö±ÛÍ®Êâ¡¢£Í£ÆÍ±ËÜ¸÷¤¬º£µ¨¤«¤éÅìµþ£Ö¤Ë²ÃÆþ¡£¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¤Ïà°ø±ïÂÐ·èá¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾£´Ê¬¡¢±ºÏÂ¤Î£Æ£×Ã°Ìîô¥¡¹¹á¤¬ÀèÀ©ÅÀ¡£Åìµþ£Ö¤ÏÆ±£±£¸Ê¬¤Ë±ö±Û¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¤Ï²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢±ö±Û¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ê¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¤Ë¡Ë·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÇ®ÎÌ¤âÂç¤¤¯¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö¼«Ê¬¤¬¤â¤¦°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÁã¤Î±ºÏÂ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÀöÎé¤ò½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÄ¹Ç¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏµÕ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°¦¤Î¤¢¤ëÀ¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï±ºÏÂ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤ØÆïÀ¥´ÆÆÄ¤ÈÍ±ËÜ¤È¶î¤±´ó¤ê¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ´¶¼Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£