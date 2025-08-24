お笑いタレント・友近(52)が24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）に出演。1人コントで演じる西尾一男、水谷千重子のファン層の違いについて語る場面が遭った。

中高年アルバイターとして宅配ピザ店などで働く西尾一男ではディナーショー、演歌歌手・水谷千重子ではコンサートを成功させている友近。それぞれのキャラクターのファン層の違いについて「水谷千重子さんは演歌や歌が好きな方で60歳以上の方から70、80、90代の方まで。西尾一男さん(のファン)は若い子も多くて、宝塚の男役を見るような目がハートになっている」と言及。友近のファン層は「40、50代の同じ年代」とも明かした。

これには番組MCの井桁弘恵も「全ての層を友近さん1人で取り込んでいる」と驚き。友近がロケのために地方に行くと、地元の高齢者から「水谷千重子さん？」と声をかけられることもあるといい、水谷千重子が友近が扮するキャラクターであることを「知らない方もいるかもしれない」と指摘していた。

番組MCの山崎育三郎は「もはや、プロダクションの社長ですね」と感嘆していた。