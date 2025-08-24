ロックシンガーの矢沢永吉（75）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ライブ後、驚きの早さで会場から引き上げることを明かした。

人気企画「インタビュアー林修」に登場。MCの予備校講師でタレントの林修から、「矢沢伝説」について聞かれ「ライブ後は楽屋に戻らず即帰宅する」のは本当かと聞かれて答えたもの。

矢沢は「最初はそうじゃなかったんですけどね。僕、ステージから降りる時にもう、バスローブかける係がいて、かけて、出て、車開けてくれて、そのままホテルに」と語り、以前同局で放送された「情熱大陸」で放送された、ライブ後の様子が映されると、ステージから引き上げてからわずか40秒で車に乗り込む姿が。

矢沢は「体のこと、タイミングのこと、フィーリングのことを考えたら“即逃げ”でホテルに帰った方がバランスが良いってわかって。ここ3年くらい前から“即逃げ”が普通になってきましたね」と笑った。

また、バスローブは昔から？と聞かれると「僕、バスローブ好きなんですよ。安心感」と言い、自宅でも「バスローブしょっちゅう着てますね」と答えた。