● ヤクルト 1 − 8 阪神 ○

＜22回戦・神宮＞

阪神の先発・才木浩人が24日のヤクルト戦に先発し、7回2/3・118球を投げ、4被安打、1失点でリーグトップに並ぶ12勝目を挙げた。

才木はこの日の投球内容について「ピンチもうまく野手の方に守ってもらいながらしのぎましたし、点も取ってもらったので、すごくいい感じで投げられたかなと思います」と振り返った。

2−1の5回一死三塁のピンチを招くも「まぁ頑張ろうかなと思ってました」と、太田賢吾を遊ゴロ、長岡秀樹を「絶対出たくないなぁという気持ちでしたし、誠志郎さんも思い切って投げてこいよっていう構え方してくれたので、頑張ろうかなと思ってました」とオールスライダーで投ゴロに打ち取った。

これで後半戦負けなしの5連勝で、DeNA・東克樹と並びリーグトップの12勝目。「これはほんと積み重ねですし、野手の方々のおかげもありますし、本当に自分自身の力だけではないと思うので、しっかり継続してコンディションよく、残りの試合も全部勝てるように頑張っていきたいなと思います」と意気込んだ。

（ニッポン放送ショウアップナイター取材班）