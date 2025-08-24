ulumee（ウルミー）でつや髪革命♡Z世代の髪悩みに応える新ライン

カラーやパーマ、ハイトーンなど、ファッションとして髪を楽しむZ世代が増える中、「乾燥によるパサつき」「くせやうねり」「指通りの悪さ」などのお悩みも急増中。そんな声に応えて登場したのが、ヘアケアブランド ulumee（ウルミー） の新ライン「グロウプロテインライン」。タンパク質美容とトリプルグロウシステムで、毛髪の内も外も補修し、光るつや髪へ導きます。髪のごわつき・絡まり・指通りに悩むあなたに、自信を取り戻す1本です♪

タンパク質で髪の補修＆補強

ウルミー グロウプロテインラインは、ダメージによって“スカスカ”になった髪の内部に、タンパク質を“ボンド”のように密着させる「タンパク質ボンドケア処方」を採用。

潤いと補強をしっかり与える設計で、つややかで丈夫な髪へ導きます。

3つの機能で“光るつや髪”キープ

トリプルグロウシステム：キューティクル表面を整え、光を美しく反射させる仕上がりに。

5種のセラミド配合：毛髪内部の水分バランスを整え、内側からつやめきをプラス。（セラミドEOP、NG、NP、AG、AP）

指通りケア成分：γ-ドコサラクトンやメドウフォーム-δ-ラクトンが絡まりを抑え、さらさら髪に導きます。

心地よさも追求した処方

美容成分の90％以上※は光沢・保湿成分で構成され、毎日の使用でも髪にやさしい7つのフリー処方を実現。

ほんのり香るフルーティーフローラルの香りがバスタイムにも癒しをプラス♪

商品ラインナップ

つやとさらさらを叶える次世代ヘアケア！

Z世代のリアルな悩みに応える ulumee（ウルミー） グロウプロテインラインは、髪の内部と表面を同時にケアし、つややかで指通りのいい髪へと導きます。

繰り返すカラーやアイロンダメージをリセットしたい方や、手ぐしで絡まずまとまる髪を実感したい方におすすめです♡髪本来の輝きを取り戻す新習慣、ぜひ始めてみませんか？