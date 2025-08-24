渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者3人がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。井上尚弥（32＝大橋）が9月14日に名古屋でムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）を迎え撃つ世界スーパーバンタム級4団体統一戦を展望した。

畑山氏は「ムロジョンは井上チャンピオンにとって今までで最強の挑戦者」と評価した。

竹原氏も「パワーがある」と挑戦者の体の強さを認めた。

渡嘉敷氏は、井上が8ラウンドKO勝ちしたがダウンを喫した今年5月の米・ラスベガスでの防衛戦の相手カルデナスとアフマダリエフのトレーナーが同じという点も不気味と指摘した。

前回の試合の情報が挑戦者サイドに筒抜けであることは確かだ。

井上もそれを踏まえて、今回は「KOにこだわらない」と話している。

ただ、竹原は「井上くんがKOにこだわらないイコール早い（回の）KO勝ちと思う」と逆に断言。畑山氏も「この2試合は序盤に強引に行き過ぎた。（KOを）狙わないくらいの方が簡単に倒すと思う」と説明した。

渡嘉敷氏は「ヒット＆アウェーで出入りすればカウンターを取れる」と指摘した。

竹原氏は「中盤以降に（井上の）KO勝ち」と予想。畑山は「僕は10ラウンドくらい。無理しないで」と、慎重な試合運びで終盤のKO劇を予想した。