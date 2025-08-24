お笑いコンビ「中川家」礼二(53)が24日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にVTR出演。人気芸人について「お笑いのために生きている」などと絶賛した。

この日のスタジオゲストはお笑いタレント・友近。礼二は友近をよく知る先輩としてVTR出演した。

礼二は友近について「お笑いのために生きているていう感じですよね。中身だけで勝負というか。今、女芸人と言われますけど、僕はそういうカテゴリーで友近を見たことがない」と語った。

特に1人コントでの宅配ピザ屋店員「西尾一男」という強烈な個性のキャラクターについて「西尾一男とか、普通は女の子は選ばない(ネタ)。それをやりたいと思うところも並の芸人じゃない」と舌を巻いた。

さらに、西尾一男としてディナーショーを開催し、成功させていることについて「こいつ、普通じゃないなって思った。相当頭おかしい。褒め言葉ですけど」と語っていた。

続けて「立派やと思いますよ。僕らもこういうのやってみたいなと思っても、実際に言ってはみたけど大変そうやなとか、そうなると尻込みしてしまう。彼女はやりたいことを現実にしている。そういうところが凄い」と指摘していた。