「俺は、俺たちは、それをおかしいと言うことも許されぬのか。こんな世は正されるべきだと声を上げることも」

参考：有吉弘行、『べらぼう』に“服部半蔵”役で出演 自身の演技に「100点と言うしかないですね」

NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第32回「新之助の義」は、胸を締めつけるほどの痛みと、同時に人が人として生き抜くための「義」を問う一話であった。

ふく（小野花梨）と幼い息子を失った新之助（井之脇海）の絶望と怒りは、もはや個人の悲しみを越えて、世の中に対する抗議へと変わっていく。彼が向かおうとしたのは「天明の打ちこわし」。市井の人々の声なき声を代弁するかのように、その激情は爆発寸前まで膨れ上がっていた。

そんな新之助を蔦重（横浜流星）は友として止めたいと願う。長屋を離れ、自分の屋敷に身を寄せるよう勧めたのもその一環だ。しかし、新之助は拒絶する。痛みから逃げないことこそが自らに課せられた務めだと信じて。そこにはふくたちを失った今、彼が「生きる」ことの意味を模索する切実な姿があった。自分の命よりも愛しい家族を奪われた先に見出す、生きる道とは……。

江戸の街では米価が高騰し、飢えに苦しむ人々は奉行所に押しかける。商人たちは米を買い占め、値がさらに上がるのを待って売り渋るばかり。訴えども訴えども改善の兆しはなく、やがて絶望のあまり命を絶つ者まで現れるようになった。

「米がなければ犬を食え」。そう吐き捨てられたという噂が広まるや、民衆の怒りは頂点に達する。新之助の脳裏にも「お上ってのは私たちも生きてるとは考えないのかね」とふくの声がこだまする。こんなの間違っている、と正す声を上げることこそ、ふくの無念を晴らすもの。ふくと息子を奪った犯人を突き動かしたのは、田沼政治の腐敗そのものだと悟った新之助。

しかし、蔦重は意次（渡辺謙）が市民のために奔走していることを知っている。だからこそ、怒りをただ暴発させてはならないと説く。だが、人間は一度「これが己の道だ」と思ったとき、もはや誰の声も届かないほどに強くも危うくなるものだ。

そんな新之助を目の当たりにして、蔦重はかつて平賀源内（安田顕）が胸に手を当てて語った言葉を思い出す。「自らの思いによってのみ、我が心のままに生きる。わがままに生きることを自由に生きるって言うのよ」と。

誰に命じられるでもなく、己の意志で人生を選び取ること。たとえその意志の果てに茨の道が待っていようとも、その自由こそが人間の生きる証。源内を介してつながった蔦重と新之助。だからこそ新之助の"自由"を止める権利は蔦重にはない。ならば、せめて彼の「義」が正しく伝わる方法を示すしかないのだ。

「カラッといきてぇじゃねぇですか、江戸の打ちこわしは」。源内の言葉を借り、新之助のわがままを認める代わりに、蔦重のわがままを言わせてくれと頭を下げる。「誰ひとり捕まらねぇ、死んだりしねぇこと」「あれはいい打ちこわしだったね」と笑いながらみんなで米をガツガツと食らう、そんな未来にすること。

理性を欠いた暴徒と化すのではなく、主義主張を明確にして米屋と「喧嘩」をする。「喧嘩両成敗」が大原則となっていた江戸時代。米を盗んだり斬りつけたりしなければ、喧嘩として処罰も軽くなると考えたのだ。

そして「のぼりを作っちゃどうです？ 新さんたちが一体、何に怒っているのか」と蔦重に促され、市民の声を形にした新之助。「金を見ることなかれ。すべての民を見よ。世を正さんとして、我々打ちこわすべし」――そこに込められた新之助の願いは、いつの時代にも通じる「生きるための叫び」であった。

しかし、この「犬を食え」という話もまた、一橋治済（生田斗真）による、田沼政治への不満を焚きつけるために流された策略であったと描かれる。人はときに、誰が最初に言い出したのかもわからぬ噂や憶測に突き動かされ、怒りの群衆と化す。現代の私たちがSNSや情報の洪水の中で経験していることと、驚くほど重なる構図だ。

情報に怒り、意見を持つのは自由。だが、その示し方が本当に自分たちの声を届ける方法なのか。新之助の姿は、私たち自身に問いを突きつけているようにも思えた。そして、改めて痛感したのは、「余裕を失った人間ほど、過激にならざるを得ない」ということ。

蔦重は今日食べる米に困らぬ立場だからこそ、噂を流そうと暗躍している人の気配を冷静に観察できた。誰かが大きなうねりをあえて生み出そうとしている、そう客観視することは混乱する世の中においては特に大切になる。治済にもまた、彼なりの思いがあるのだ。それが私たちから見れば、理解のできない「義」だというだけ。

いつだって争いは相容れない「義」と「義」のぶつかり合い。だからこそ、正しく声を上げねばならないのだ。闇雲に感情を爆発させるだけでは、誰かの思惑通りに踊らされているだけということにもなりかねない。そんな広い目で状況を見つめなければと気づかされる。

新之助や長屋の人々も、もとから血なまぐさい野暮な争いなど望んではいない。飢えから解放されていたら、もっと冷静に穏やかに笑い合える日常を生きていたに違いない。だからこそ、人びとから笑う余裕を奪ってはならないのだ。笑いを忘れて、奪い合うことばかりに関心が向く社会は、人を人として生かすことができないのだから。

怒りに駆られる人間の危うさと、その怒りをどう形にすべきかという普遍的な問いを突きつけた今回の『べらぼう』。令和に生きる我々もまた、心に問いかけなければならない。その「わがまま」は、カラッと笑って振り返られる未来を選び取れるのかどうか、と。

（文＝佐藤結衣）