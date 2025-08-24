ＦＣ東京は京都に０―４　松橋監督「本当に悔しい。ただ、このまま終わるわけにはいかない」

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２７節 ＦＣ東京０―４京都（２４日・味スタ）

ＦＣ東京は０―１の前半１１分、ビルドアップでミスが生じ、ＧＫキムスンギュがラファエルエリアスをＰＡ内で倒し、ＰＫを献上した。これを決められ、早々と２点のリードを許した。後半３６分にも、高い位置でボールを奪われ、エリアスにハットトリックを許した。

試合後、松橋力蔵監督は「序盤のエラーで３失点。もう少し細部に対し、コーチングや準備が必要だった。自分たちのやろうとしている形、スタイルを覆されてしまった。本当に悔しいし、自分のふがいなさを感じる。ただ、このまま終わるわけにはいかないので、次の試合に向かいたい」と話した。

ゴールキックからのビルドアップについて、指揮官は「距離感やタイミングで、十分（相手のプレスは）はがせたと思う。相手のエラーをうまくつけば自分たちは前進することができる」と振り返った。ただ、２失点目のＰＫにつながった場面に「僕も見ていて、そこに立っていたら相手が直線的に最短距離で来るよね、と。声は届かずという感じで…。しっかりコントロールして（キムが）ショルツに出せれば回避できた部分はあると思うが、相手のプレッシャーによって技術が不安定になって、ああいう形になった」と表情を曇らせた。

次節（３１日）の名古屋戦（豊田ス）では、この日前半に警告を受けたＭＦ小泉、橋本、ＤＦ長友が出場停止と苦しい状況となる中、「勝つための準備を（したい）。今元気でいられるかと言ったらそうではない。一回忘れよう、一回冷静になろうと言っても無理だと思う。その中で準備をしなければならない」と厳しい表情を崩さなかった。