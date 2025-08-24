

「WESSIONFESTIVAL 2025」（C）WOWOW

10月12日、13日に大阪・万博記念公園で開催されるWEST.初の主催フェス「WESSIONFESTIVAL 2025」の出演アーティストが一斉解禁された。

12日はアイナ・ジ・エンドに加えSaucy Dog、サンボマスター、Lucky Kilimanjaro、13日はMONGOL800、wacciに加えウルフルズ、eill 、Little Glee Monsterの出演が決定した。

WOWOW加入者限定のオフィシャルWOWOW先行抽選（イープラス）は8月24日22時00分〜9月7日23時59分まで、SMBC Olive会員限定のOlive先行抽選（イープラス）は9月3日21時59分まで受付中。（新規開設の方も対象）

さらに、6月よりスタートしたマンスリーレギュラー番組「WESSION」の第4回、第5回のゲストも決定。第4回には「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもとに活動する6人組バンド、Lucky Kilimanjaroが登場。ボーカル・熊木が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲をセッションする。

第5回には瑞々しいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogより石原慎也が登場。石原も番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲でWEST.とセッションする。さらに最終回ということでWEST.からスペシャルプレゼントも。

なお、「WESSION FESTIVAL 2025」オフィシャルグッズはHMV&BOOKS online/@Loppiで8月25日18時00分から受付開始となる。＜イベント情報＞公演名：WESSION FESTIVAL 2025公演日時：10/12（日）、10/13（月・祝）11:00開場／13:00開演／20:00終演予定https://www.expo70-park.jp/会場：大阪・万博記念公園 東の広場 https://www.expo70-park.jp/【出演アーティスト】※五十音順 ※タイムテーブル後日発表両日出演：WEST.10/12（日）：アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター / Lucky Kilimanjaro ...and more!!10/13（月・祝）：ウルフルズ / eill / MONGOL800 / Little Glee Monster / wacci＜番組情報＞WOWOW×WEST. "WESSION"（全5回）#4 Lucky Kilimanjaro9月28日（日）午後7:00 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信第4回のゲストには「世界中の毎日をおどらせる」というテーマのもとに活動する6人組バンド、Lucky Kilimanjaroが登場。ボーカル・熊木が番組のために書き下ろしたダンサブルな楽曲を披露する。WOWOWならではのセッションとトークをお届け。#5 石原慎也（Saucy Dog）10月放送・配信予定第5回のゲストには瑞々しいメロディと等身大の歌詞で聴く人の共感を集めるSaucy Dogより石原慎也が登場。石原が番組のために書き下ろしたオリジナル楽曲をでWEST.とセッション。さらに最終回ということでWEST.からスペシャルプレゼントも！