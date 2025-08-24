【8/25〜8/31の運勢】8月5週目の運勢はどうなる？SUGARさんが贈る12星座占いをチェック！

isutaでは今週も、SUGARさんが贈る週間占いを配信。2025年下半期の占いも公開しているので、ぜひ併せてチェックしてくださいね♡

黙って示す他ない



今週のおひつじ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおひつじ座は、媚態と諦めとが軽みの中で溶けあったムードの中にダイブしていくような星回り。

1970年代後半から1980年代にかけて日本で流行した音楽ジャンル「シティ・ポップ」は、新しいアメリカの音楽に夢中になった日本の若者たちが、やがてモダンな都市の先にあるポストモダンな都市性を舞台に自分たちの音楽を生み出そうとして、おのずと日本人としての伝統や感覚が混ざりあった、ある種のガラパゴスな文化潮流でした。そして、それがエコーチェンバー化したSNSに顕著なように、いまやすっかり村社会化してしまった日本を飛び越し、2010年代から主に海外の若者によって再発見されたという事実は、日本ではすでに過去の遺物として廃墟化していたように思われたシティポップの「空間性」がいまだ生命力を保っていることの何よりの証しでもあったように思います。あなたもまた、誰か何かとの関わりのなかで、求愛することと熟慮することとを両立させていきたいところです。

なつかしい未来の記憶



今週のおうし座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおうし座は、記憶の底のたまり水にたゆたっていくような星回り。『月光にまるごとぬれてわれたてり記憶以前の或る夜のごとく』（坂野信彦）という歌のごとし。この歌に詠まれた月の光は、「外界の光」でありながら「内なる羊水」でもあり、社会的な矯正具としてのからだの輪郭を溶かし、時系列を曖昧にすることで、私を人間以前の「生命現象」に押し戻すだけのゆらぎをもたらすのだとも言えます。あなたもまた、心身にこびりついた歪みや制約を取り払ってくれるようなゆるみへと、思いきり身をあずけてみるといいでしょう。

ハジメてください



今週のふたご座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のふたご座は、改めて日常的なやり取りの中に子どものような遊び心を取り込んでいこうとするような星回り。美術史家の高階秀爾によれば、詩文の文字の配列によって絵を描くという試みを西欧で最初に行ったのは、20世紀初頭のパリで詩、小説、演劇と縦横の活躍をしたアポリネールであったのだとか（『日本人にとって美しさとは何か』）。この詩が注目を集めたのはその内容というより、各行が左上から右下へとひと続きに、つまり斜めにふる雨のようなかたちで配列された文字組の斬新さでした。あなたもまた、こうした絵と文字、意味伝達と芸術表現、感性と知性とを結びつけ、一体化させていこうとする機運が高まっていきやすいでしょう。

永劫は決して過ぎ去らない



今週のかに座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のかに座は、自分の人生を見失わないための心のお守りを改めて握りしめていくような星回り。『蜩といふ名の裏山をいつも持つ』（安東次男）という句のごとし。故郷をはなれて暮らす者にとって、疲弊しきって元気がなくなったり、明日のことを考えるだけでしんどくなってしまった時、ふと頭に浮かぶ「自分だけの裏山」ほど安心できる避難所はなく、それはあなたにとって一番の精神のよりどころに他なりません。あなたもまた、そんな「自分だけの裏山」の気配を感じていく中で、どっしりみずからを鎮静させていきたいところです。

生活と喜び



今週のしし座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のしし座は、「人間」らしく生きて在るための必要条件を貪欲なまでに整えていこうとするような星回り。現代では情報技術の著しい発展により、「労働」と「行為」が大きくエンパワーメントされているのに対し、「制作」は「相対的にエンパワーメントが「弱い」」。つまり、社会から称賛されるわけでもなく、対価が得られるわけでもないにも関わらず、何かを「つくる」ことでこれまでなかったものを生み出し、（ちょっとでも）世界の変化に関与することで得られる手触りが現代ではすっかり感じづらくなってしまったのである。しかし、そうした「制作」の快楽の困難に中にこそ、逆説的に、過剰なまでの労働至上主義（売れること）や中毒的な共同体回帰（話題になること）を抑制するだけのポテンシャルが隠れているはず。あなたもまた、そんな困難な制作にあえてトライしていくべし。

図と地の反転



今週のおとめ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のおとめ座は、慌ただしい日常の中で忘れがちな「言葉に還元できない余白」に触れていこうとするような星回り。『彼方の男女虫の言葉を交わしおり』（原子公平）という句のごとし。この句を読んで、最初に感じるのは「虫の声」の二重性でしょう。一方では、はっきりとした意味の輪郭やまとまりを持たない声なき声。もう一方では、人間の耳にだけ「言葉」として届く自然の響き。いずれも、言葉のようで言葉でない、けれども確かに伝わるもの。あなたもまた、できるだけ「社会的ゲーム」から逸脱し、ただ音の響きとしての交わりへと回帰していくことがテーマとなっていくでしょう。

両性具有化の先にあるもの



今週のてんびん座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のてんびん座は、幻想の不可能性をよく認識した上で、次なる行動計画を練っていこうとするような星回り。平安時代の貴族の結婚は、女たちはほとんど不動産のように生活空間と一体化して動かず、外から訪れてくる男たちの動きによってのみ発生していました。宗教学者の中沢新一は、そうした中世における貴族的結婚の在りようは、女性たちに決して幸福と豊穣の感覚をもたらさなかった一方で、それを想像力を通して補おうとする「女性の文学」を生み出す原動力になったのだと述べていました（『日本文学の大地』）。あなたもまた、男たちの幻想につきあうことで育まれてきた女たちの不幸と豊かな文学性を下敷きに、改めて自分が求めているリアルがどこにあるのかを明確にしていくことです。

いまこことの共鳴



今週のさそり座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のさそり座は、動けぬ身であるがゆえにいつも以上に周囲の移ろいを鋭敏に感じ取っていくような星回り。『初秋（はつあき）の簾（すだれ）に動く日あしかな』（正岡子規）という句のごとし。「初秋」という言葉が孕むのは、盛夏を過ぎた安堵であると同時に、これから訪れる衰微の影です。病床の作者にとっては、自然の時間の移ろいと自分の容体の変化が重なりあって感じられたことでしょう。簾に斜めに差し込む日射しは、そのまま命の傾きをも告げるかのように。あなたもまた、自分の身で肌に感じとったこの世の移ろいを何よりの手がかりに、「いまここ」の切実な実感を記録していきたいところです。

ネコにならう



今週のいて座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のいて座は、目的も必要も関係のない、何でもないところで誰か何かとねんごろになっていこうとするような星回り。哲学者の鷲田清一は、『「聴く」ことの力』のなかで、患者の話をただ聞くだけで、解釈を行わない治療法を例にあげつつ、ケアというのは「なんのために？」という問いが失効するところでなされるものだ、と述べています。家族であれパートナーであれ、何の条件もなしに、他の誰かと「ともにいる」ことがますます難しくなっている現代社会において、いかに他者を意味の外へ、自由な余白へと半歩でも連れ出していけるか、そしてそこに踏みとどまっていられるか。あなたもまた、そんなことを念頭においてみるといいかも知れません。

夢も鬼もうつつなり



今週のやぎ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のやぎ座は、得体の知れなかった存在が多少の親しみを覚えるそれへと変わっていくような星回り。『虫啼くや灯（ひ）のまはり飛ぶ小さき鬼』（原月舟）という句のごとし。目に映る虫が心の中で「鬼」に変わる瞬間には、作者の内的な感覚の揺らぎ、幻想と現実の境のあいまいさが凝縮されていく一方で、いったん夜をともにする相手となれば、次第にそれは恐怖や警戒の対象というより、むしろ実家の天井の染みのようにどこか親しみを覚える存在へと様変わりしていくはず。あなたもまた、できるだけ内なる孤独や恐れをそこはかとなく共有できるような相手と過ごす時間を確保していくべし。

地獄と遊郭で頼るべきもの



今週のみずがめ座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のみずがめ座は、可能な限り“いい雰囲気”だと感じられる何かを嗅ぎ当てていこうとするような星回り。集団生活や社会生活を余儀なくされる人間は、自身にとって適切なテリトリーを必ずしも維持できず、しかもすでにテリトリー内部を精密に調べられるほどの嗅覚の鋭さを失ってしまっていますが、だからこそ私たちは意図的に「近距離にある事物の有害・有益を判定」するセンサー機能を正常に働かせるべく、日頃からどうしても許せないものの雰囲気や匂いに敏感になっていかなければならないのです。その上で初めて「母親的なものを経験する中核である（テレンスバッハ）」とされる、あなたが真に求めるべき“いい雰囲気”を嗅ぎ当てていくことができるのではないでしょうか。あなたもまた、ひとつ鼻が感じるにおいにとことん従って、ときにはこのにおいだけは無理と、その一切を拒絶してみるべし。

夕焼け小焼け



今週のうお座の運勢illustration by ニシイズミユカ今週のうお座は、かけがえのない「夕刻の気配」を肺の奥まで浸透させていこうとするような星回り。『蜩や山のプールに杉の影』（森潮）という句のごとし。ここでの「蜩（ひぐらし）」の声は、昼の熱気をやわらげ、夜の静寂を呼び込んでいく境い目の声であり、私たちのもとに「夕方」をもたらす呼び声なのだとも言えます。とはいえ、それは現代社会に適応している私たちが徐々に見失いつつあるものでもあるのではないでしょうか。あなたもまた、「夕方」という時間帯がほんらい持っていた、魂が深呼吸するための豊かさを取り戻していきたいところです。

