◾️『AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール』

2025年9月17日（水）発売

○初回限定盤

Blu-ray：\7,700（税込）ENZT-00021/22 ※Blu-ray2枚組

DVD:\6,600（税込）ENZT-00023/00024 ※DVD2枚組

○通常盤

Blu-ray：\6,600（税込）ENXT-00009/10 ※Blu-ray2枚組

DVD:\5,550（税込）ENBT-000011/00012 ※DVD2枚組

◆disc1収録内容（Blu-ray / DVD共通）

AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール (2025.2.13)

01.リズム64

02.ラッキーカラー

03.会いに行くのに

04.幸せになりたい

05.駅前喫茶ポプラ

06.ハルノヒ

07.あのね

08.真夏の夜の匂いがする

09.マトリョーシカ

10.朝が嫌い

11.マリーゴールド

12.猫にジェラシー

13.姿

14.裸の心

15.私に見せてよ

16.マシマロ

17.愛を伝えたいだとか

18.愛の花

19.君はロックを聴かない

20.RING DING

21.夢追いベンガル

22.貴方解剖純愛歌〜死ね〜

23.ざらめ

24.葵

◆disc2特典映像

off shot movie ”こんなに、尺イルカ？”

◆Blu-ray/DVD初回限定盤 仕様

＊特殊パッケージ仕様

＊豪華56Pフォトブックレット

○先着購入者特典情報

・Amazon.co.jp特典：クリアステッカーセット

・楽天ブックス特典：マルチポーチ

・セブンネット特典：コンビニエコバッグ

・応援店：A5サイズクリアファイル

※特典は数に限りがございます。各所、無くなり次第、配布終了となります。

※応援店の対象店が後日発表いたします。

※各特典に関する詳細は各店にご確認ください。

各店舗購入リンク：https://Aimyon.lnk.to/dolphinapart