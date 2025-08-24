あいみょん、日曜劇場「19番目のカルテ」主題歌「いちについて」の『CDTVライブ！ライブ！』パフォーマンス映像公開
あいみょんが、8月4日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露した最新曲「いちについて」のパフォーマンス映像を公開した。
「いちについて」はTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」の主題歌として書き下ろされた楽曲となっており、7月23日に配信リリースされている。8月17日にはミラーレイチェル智恵が監督を務めたMVも公開された。
なお今回公開されたパフォーマンス映像は、9月21日22時までの4週間限定の公開となっている。
https://youtu.be/gFOm7XzVw0o
◾️「いちについて」
※TBS系日曜劇場「19番目のカルテ」主題歌
発売日：2025年7月23日(水)
配信リンク： https://aimyon.lnk.to/onyourmarks
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/ichinitsuite
◾️日曜劇場『19番目のカルテ』
◆放送日時
7月13日（日）スタート 毎週日曜よる9:00〜9:54
◆出演者
徳重 晃 松本 潤
滝野 みずき 小芝風花
東郷 康二郎 新田真剣佑
鹿山 慶太 清水尋也
大須 哲雄 岡崎体育
豊橋 安希子 池谷のぶえ
平手 秀 本多 力
瀬戸 舞子 松井遥南
◯
茶屋坂 心 ファーストサマーウイカ
成海 辰也 津田寛治
東郷 陸郎 池田成志
◯
北野 栄吉 生瀬勝久
有松 しおり 木村佳乃
赤池 登 田中 泯
◆スタッフ
製作：ＴＢＳスパークル、ＴＢＳ
原作：富士屋カツヒト「19番目のカルテ 徳重晃の問診」（ゼノンコミックス／コアミックス）
脚本：坪田 文
音楽：桶狭間ありさ
主題歌：あいみょん「いちについて」（unBORDE/Warner Music Japan）
プロデューサー：岩崎愛奈
企画：益田千愛
協力プロデューサー：相羽めぐみ
演出：青山貴洋、棚澤孝義、泉 正英
編成：吉藤芽衣、郄田 脩
◆INFO
公式HP：https://www.tbs.co.jp/19karte_tbs/
公式X：@19karte_tbs
公式Instagram：19karte_tbs
公式TikTok：@19karte_tbs
◆原作情報
タイトル：「19番目のカルテ 徳重晃の問診」
著者：富士屋カツヒト 医療原案／川下剛史
発刊：コアミックス
ゼノンコミックス １〜１１巻発売中。
WEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中
©富士屋カツヒト／コアミックス
◾️『AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール』
2025年9月17日（水）発売
○初回限定盤
Blu-ray：\7,700（税込）ENZT-00021/22 ※Blu-ray2枚組
DVD:\6,600（税込）ENZT-00023/00024 ※DVD2枚組
○通常盤
Blu-ray：\6,600（税込）ENXT-00009/10 ※Blu-ray2枚組
DVD:\5,550（税込）ENBT-000011/00012 ※DVD2枚組
◆disc1収録内容（Blu-ray / DVD共通）
AIMYON TOUR 2024-25 “ドルフィン・アパート” IN 大阪城ホール (2025.2.13)
01.リズム64
02.ラッキーカラー
03.会いに行くのに
04.幸せになりたい
05.駅前喫茶ポプラ
06.ハルノヒ
07.あのね
08.真夏の夜の匂いがする
09.マトリョーシカ
10.朝が嫌い
11.マリーゴールド
12.猫にジェラシー
13.姿
14.裸の心
15.私に見せてよ
16.マシマロ
17.愛を伝えたいだとか
18.愛の花
19.君はロックを聴かない
20.RING DING
21.夢追いベンガル
22.貴方解剖純愛歌〜死ね〜
23.ざらめ
24.葵
◆disc2特典映像
off shot movie ”こんなに、尺イルカ？”
◆Blu-ray/DVD初回限定盤 仕様
＊特殊パッケージ仕様
＊豪華56Pフォトブックレット
○先着購入者特典情報
・Amazon.co.jp特典：クリアステッカーセット
・楽天ブックス特典：マルチポーチ
・セブンネット特典：コンビニエコバッグ
・応援店：A5サイズクリアファイル
※特典は数に限りがございます。各所、無くなり次第、配布終了となります。
※応援店の対象店が後日発表いたします。
※各特典に関する詳細は各店にご確認ください。
各店舗購入リンク：https://Aimyon.lnk.to/dolphinapart
関連リンク
◆あいみょん オフィシャルサイト
◆あいみょん レーベルサイト
