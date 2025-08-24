オープニングトーク



冒頭は岡田師匠絶賛レギュラー出演中の「ゴゴスマ」に絡めた天気の話。

もうまた天気！とは誰も言わなくなりました。それだけ久しぶりの天気トーク、そして天気の話をしてもいいぐらい異常に暑い日が続いています。水分を摂りながら「おかしば」を聞いて下さい。

※しばんちゃんも今日の放送で黒烏龍茶×２、お茶×１、缶コーヒー×１を摂取、あまりの水分量に本人も驚いていました。

そんなアイドリングトークも終わり「おかしばの方程式」を介して本題へ。

おかしば方程式とは🟰暑いといえば高校野球、高校野球よりも熱いといえばオリックス、この式です。

この式は「オリックス」という答えにたどり着くように生み出された公式です。その結果オープニングトークは１０割り野球の話で・・・、すいません正確にいうと「オリックスの話」です。

岡田師匠がオリックスの話をスタート、合間にしばんちゃんが高校野球の話を繰り出したのですが、再びトークのハンドルを岡田師匠が奪い取りオリックスの話へ。

しばんちゃんからも「高校野球の話させて下さいよ～！」と泣き&怒りの声が上がりました。ただハンドルは返ってこず、オリック漫談です。

オリックス漫談とは・・・、オリックスの話をただただすることです。合間に「ちょっとだけ時間ちょうだいね」というセルフ合いの手が入ります。３位オリックスと４位楽天がデッドヒート中。先日の西武戦では６対０から太田椋の満塁ホームラン、さらに中川圭太のホームランで同点、１２回裏に飛び出した廣岡大志の一発でサヨナラ。

しかし勢いに乗れずその後の日本ハム戦では悔しい敗戦、レイエスの一撃、からのマチャドの乱調、オチは１５０キロのチェンジアップを３球続けるなぁ～でした。

オリックス熱が日々高まっており、タクシーの中で映像を見ながら雄叫びを上げて運転手さんにびっくりされ、ついにはピンチのシーンは見ていられなくなり、目を伏せているそうです。

ここまで来るとオリックスファンではなくオリックスの保護者です。

そんな中、甲子園の話に行ったり、オリックスの話に行ったり、もう聞いてられないトークでした。

ゲスト「タルタル関数」



人力舎の「第５回バカ爆杯」で優勝し、出演権を獲得しました。

緊張しながらもネタを披露。ネタはエロくてエラいネタでした。ギリギリセーフを貫き通しており、究極に配慮されたネタだったようです。人力舎激推しコンビがベールを脱ぎました。

そこからはフリートークへ突入。

M-1で優勝するには、審査員にもエロネタ好きが必要ということになり、柴田審査員長のお力添えがどうしても必要みたいです。

コンビ結成秘話（エロの方向性が合わず）やまぐろ兄弟の話（ネタを全噛みし、優勝候補が転げ落ちていった）、ボケのおびさんは男優ではないという話、バスローブの話が盛り上がり、最終的に「バスロ」と呼ばれています。

２人がブースを出た後も平場&ネタ、共にしばんちゃんからお褒めの言葉があり、番組終わりでご飯を食べに行っておりました。現在、エロネタを新規作成中！

メッセージテーマ「最近の若者」



なんだかんだあり、結果２時間経ってから番組の終盤軽くメールを読むことができました。読めないよりは良かったと捉えましょう。

愚痴っぽい意見や困ったエピソードが多く来ておりましたが、褒めているメールや若者の意見を紹介しました。

そんな「最近の若者」メールを受けて、おか&しばは我々は社会不適合者。芸人島という場所でノホホンと暮らしている。社会活動をしっかりしている人をリスペクトした受けトークになりました。

爆笑！おかしば大喜利



今週のお題は「ダメダメダメダメ！どんな状況！」ダメダメダメダメ、は３回ではなく４回が重要です。

コラコラコラコラや待て待て待て待て、でもできることが判明したため、近い内にまたやります。今回入りきらなかったネタは消去せずに頭の中のメモリーに入れおいて下さい。

大喜利戦国時代に突入して３ヶ月、まだまだ群雄割拠の時代は続いています。果たして覇王になるのは誰なのか？

松竹藩の大名である＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻＞の回答です。

＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞

⭐︎森本レオさんにラップデビューしてもらおう！

⭐︎マラソン大会の給水所でクラムチャウダー配りまーす

⭐︎アンパンマンの実写化

⭐︎夫がホストクラブでバイトしようとしています

⭐︎一か八か、フラッシュモブでプロポーズ

＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞

◎サカゼン大きめサイズ辞めました

◎『京都満喫ツアー１泊２日！キセルの旅』

◎黄色の入浴剤なら・・・してもバレないよね

◎完食したら１万円！「フグの踊り食いチャレンジ」

◎私ハードルの選手だったんですけど、改札飛び越えるぐらいわけないですよ！

来週のお題「岡田圭右のリアルな悩みを教えてください」

回答例）文化放送までの道順を覚えられない

回答例）本気のワオっ！は１日２回が限界

エンディング&業務連絡



エンディングコーナーはゲスト出演した「タルタル関数」とおかしば調査隊員の「塩辛ちゃん」がブースin。

街中で顔を差されたいという話から、やっぱり一発ギャグ対決となりました。やっぱりです！勝敗の方は両方が勝ちであり、負けでした。

とにかくワチャワチャしております、いえガヤガヤしています。

来週はスペシャルウイーク、並びに番組は２００回目です（祝）。

ゲスト「東野幸治さん」、質問&メッセージを受付中です。

強敵です、おかしばの申し子たちのベタな質問から斜め上の質問待ってます。いつも以上に一丸になりましょう。

メッセージテーマはなし。ただ総額１０万円のQUOカードが当たる「おかしばゴルフチャレンジ」あります。

エントリーにはメールが必要です。東野さん並びに番組への質問&メッセージ、番組への思い、イベントへの意見、その他諸々「ふつおた」お待ちしております。みんなで盛り上げていきましょう。

中継はあります、小宅世人アナがあなたの街に行くかもしれませんし、行かないかもしれません。

BDS presents昭和のアレコレ知らセンサーは昭和クイズです。竹川由華さんがブンブンします。

おかしば調査隊はお休み、その時間も東野幸治さん出演です、つまり質問&メッセージ受付中。

さらにイベントのチケット抽選販売が８月３１日（日）１０時からスタートします。お忘れなく！

今日８月２４日は甲斐ちゃんの誕生日でした。おめでとうございます！お花が届いています。抱負は「頑張ります！」でした。本番前、しばんちゃんから何かもらっていました！その辺りはYouTubeにアップ予定。

師匠は気を遣い過ぎて何もしないの境地に辿り着いていました。

閉店ガラガラ！SeeYou～！



