クラブが公式発表

ドイツ・ブンデスリーガのホッフェンハイムは8月24日、日本代表DF町田浩樹が左膝前十字靭帯を断裂し、手術を受けることになると正式発表した。

町田はリーグ開幕節となったレバークーゼン戦で負傷し、精密検査の結果、重傷であることが判明した。

町田は試合前半終了間際、相手DFアレハンドロ・グリマルドとの接触プレーで膝を負傷し途中交代となった。クラブは「追加の医療検査の結果、左膝前十字靭帯の断裂が確認され、今後手術が必要となる」と説明し、長期離脱となる見込みを示した。

今夏、ベルギー1部ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズからホッフェンハイムに完全移籍で加入した町田は、センターバックとしてプレシーズンから評価を高め、開幕戦でもスタメン出場を果たしていた。

ホッフェンハイムのスポーツディレクター（SD）アンドレアス・シッカー氏は、「我々にとって、そしてもちろんコウキ本人にとっても非常に痛いニュースだ。彼は新加入ながら短期間でチームに素晴らしく溶け込み、特に守備面で重要な役割を担っていた。この離脱は大きな痛手だ。我々は持てるすべての手段でコウキをサポートし、彼のそばに寄り添っていく。長期離脱になることを覚悟しなければならない」と語っている。日本代表として9月に米国遠征を控えているなか、町田の不参加が決定的となった。（FOOTBALL ZONE編集部）