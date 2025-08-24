広島は２４日の中日戦（マツダ）に５―４で逃げ切った。

今季初先発の２年目右腕・常広羽也斗投手（２３）が６回途中まで３失点（自責２）の好投を披露すれば、赤ヘル打線は中日の今季ドラ１左腕・金丸を攻略する。

３回に敵失から一死一、三塁の好機をつくると「２番・遊撃」に抜擢された前川が、しぶとく左翼前に先制打。ここから打線が活気づき、４番モンテロの２点適時二塁打、４試合ぶりスタメンの末包は１１号２ランを放つなど大量５得点。６回以降は５人のリリーバー陣が竜打線の追撃をかわし、４位に再浮上した。

以下は試合後の新井貴浩監督（４８）の主な一問一答。

――先発・常広が６回途中まで試合をつくった

新井監督 よく投げたと思いますね。真っすぐにキレもありましたし、本当にナイスピッチングだった。

――後を受けた救援陣も同点を許さず

新井監督 何とか常広に今季初勝利をということで、みんな気持ちが入っていたと思います。

――打線は敵のドラ１左腕を、３回に５得点で攻略

新井監督 初対戦のピッチャーではあったんですけども、各自が事前のミーティング通り、いいアプローチをしてくれた。

――２番抜擢の前川が先制適時打

新井監督 （前川）誠太も（相手守備が）内野前進してましたし、コンタクトのうまい選手なので、何とか前に飛ばしてくれるだろうと見ていたんですが、ナイスバッティングです。

――小園がスタメン出場しなかった

新井監督 ちょっと下半身にハリがあるということなので。今日は無理させずにいきました。

――２３日に先発していた森下が抹消された

新井監督 ちょっと肩にハリがあるということで。１回、心身ともにね、また整えて戻ってこいと。

――症状的には？

新井監督 そんなにシリアスではないと思うんだけど、これはいついつ、どこは決めていないので。回復状況を見て、決めていきたい。