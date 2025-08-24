Image: National Ignition Facility

あがり続ける金の価格。ゴールドのアクセサリなんて気軽に買える値段のものはなくなりました。

思い切っても買えません。そんな令和の世に現れたのが「水銀を金に変えてみせましょう！」という、魔法のようなスタートアップ企業です。

年間5,000kgの金を生成

サンフランシスコを拠点とするエネルギー系スタートアップMarathon Fusionが公開した論文（査読前）では、核融合炉を使って水銀を金にかえる計画が記されています。これが実現できれば、新たな金のリソースとなり、技術的にも経済的にも大きなステップアップとなります。

錬金術で使われるのは水銀198。これを核融合炉にいれ、中性子とともに衝撃を与え、水銀の同位体で状態が不安定な水銀197へと変化。不安定さから、水銀197は安定した金の同位体である金197へと変化。この変化プロセスにかかる時間は約64時間。鍵となるのは、その間、水素の同位体である重水素とトリチウムの融合から放出される高エネルギーの中性子が安定して放出されなければいけないことです。

また、金の生成とエネルギー生成は分離できると研究論文では考えてられており、核融合炉を錬金術に使用しても、最優先目的であるエネルギー生成には支障がないといいます。

これが実現すれば、1ギガワットの電気で毎年5,000kgの金生成が可能（今現在、年間で発掘される金の量は3,000t）。Financial Timesのインタビューにて、Marathon Fusionの中の人は、核融合炉でのエネルギー生成に加え、金という副産物がうまれることで、施設の利益が大きくあがると語っています。

この錬金術の最大の欠点は…？

査読前論文とはいえ、完璧な錬金術の方法に思いますが、欠点もあって…。この金、できた段階では放射線物質になります。放射線リスクが安全と言えるレベルにまで下がるには、14年から18年の保管が必要とのこと。