ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö±î´äÀÐ¡×ÀäÄº´ü¤Ë¡ÈÌçÁ°Ê§¤¤¡É¤Ë¤·¤¿ÀèÇÚ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬24Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¢¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¡ÈÌçÁ°Ê§¤¤¡É¤Ë¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÌÚ²¼¡ÊÎ´¹Ô¡Ë¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤Ä¹¤¤¤ó¤À¤è¡¢¿ïÊ¬¡£¤½¤ì¤³¤½30Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤³¤Ç¡Ö±î´äÀÐ¡×ÀäÄº´ü¤Ë¡¢¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤¬³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ë¡È¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«?¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡È¤¢¡¢¤¤¤¤¡¢¤¤¤¤¡£Ë»¤·¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤ÆÌçÁ°Ê§¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÊÌÚ²¼¤¬¡Ë¡È¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤ë!¤Ê¤ó¤ÇÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤µ¡£¡Èµã¤¤¤¿¤ï¡¢²¶¤Ï!¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£