¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬24Æü¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¢¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¡ÈÌçÁ°Ê§¤¤¡É¤Ë¤·¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Í­µÈ¤Ï¡ÖÌÚ²¼¡ÊÎ´¹Ô¡Ë¤È¤ÏÉÕ¤­¹ç¤¤Ä¹¤¤¤ó¤À¤è¡¢¿ïÊ¬¡£¤½¤ì¤³¤½30Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤³¤Ç¡Ö±î´äÀÐ¡×ÀäÄº´ü¤Ë¡¢¤¢¤ëÍ·±àÃÏ¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£

¡¡¥³¥ó¥Ó¤¬³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Í­µÈ¤Ï¡Ö¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ë¡È¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«?¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡È¤¢¡¢¤¤¤¤¡¢¤¤¤¤¡£Ë»¤·¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤ÆÌçÁ°Ê§¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤­¤Î¹ðÇò¡£

¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÊÌÚ²¼¤¬¡Ë¡È¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ã¤Æ¤ë!¤Ê¤ó¤ÇÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤µ¡£¡Èµã¤¤¤¿¤ï¡¢²¶¤Ï!¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£