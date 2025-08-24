◇セ・リーグ 巨人2―4DeNA（2025年8月24日 東京D）

巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）は24日、DeNA戦の敗戦後に2番手で6回から3イニングを投げ1安打3奪三振無失点の好投を見せた23年ドラフト5位左腕・又木鉄平投手（26）を称賛した。

この日は、今季21度目の先発マウンドに上がった赤星が初回に先制を許すと、4回は筒香に、5回には先制打を打たれた宮崎に本塁打を打たれるなど2発を含む5回93球6安打4失点（自責3）と本来の姿から程遠い投球で降板。4点を追う展開の中で、2番手で登板した又木が反撃へのリズムをつくる好投を見せた。

杉内コーチは、21日に再昇格したプロ2年目左腕について「いや、もうね。そうっすね。3イニングいってくれたんで助かりましたね。本人には1イニングずつ頑張っていけとは言ってましたから。出し切ったと思います」と明るい表情で頑張りを称えた。

そして、報道陣から先発候補になっていくか声を掛けられると「どうでしょう」とニヤリ。「お楽しみで。はい、お楽しみで」と言って引き揚げた。

又木はルーキーイヤーだった昨年は3試合に先発も0勝1敗。今季初昇格した9日のDeNA戦（横浜）に今季初先発し4回68球を投げ5安打2失点でプロ初勝利はならなかった。翌日に抹消も、21日に中継ぎ強化で再昇格すると、22日とこの日の2試合で4イニングを投げ無失点と好投を見せている。