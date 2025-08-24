「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は24日、神奈川県の平塚総合体育館にて行われ、木下アビエル神奈川が日本生命レッドエルフと対戦。マッチカウント3ー2で勝利して今季2勝目を挙げた。

第4マッチのシングルスで逆転勝利して、チームに流れを引き込んだのが長粼美柚。試合後に自身の戦いを振り返っている。

■前日夜に弾丸帰国で2点起用

スウェーデン・マルメで行われていた「ヨーロッパ・スマッシュ2025」から帰国後に合流した長粼。試合終了直後にコペンハーゲン、イスタンブール、関西国際空港を経由して関東へ戻ったのは前日の深夜だった。

チャン・ルイと組んだ第1マッチのダブルスでは2025年の全日本選手権を制した笹尾明日香、麻生麗名ペアに敗れたものの、「試合勘は（海外遠征から）持ったままで、移動の疲れはなくて時差だけだった」と語ったように、感覚は悪くなかった。

それが発揮されたのが赤江夏星との第4マッチで、ゲームカウント0－2と昨季敗れている相手にペースを握られながら、第3ゲーム以降に反撃。「スウェーデンなどでいろんな試合を重ねながらやってきたので『試合をやる感覚』は試合をやりながら戻ってきた」との言葉通り、試合途中からはラリー勝負で強さを発揮し、赤江を押し返すシーンも。最終ゲームは11－6と圧倒して、ビクトリーマッチで勝利した平野美宇にバトンをつないだ。

長粼は試合後に、「いつもとは違う勝ち方でしたけど、また新しい勝ち方だった」と自身の戦いを振り返りながら、「得意なことじゃなく相手がやることを待つとか。“渋さ”じゃないですけど、そういう勝ち方ができたかなと思います」と勝ち方にも満足感を示した。

■世界2位とも激闘の成長ぶり

長粼は今季国際大会での優勝も経験し、世界ランキングも自己最高順位を更新するなど、充実のシーズンを送っている。直近のヨーロッパ・スマッシュでも敗れたものの、世界2位の王曼碰（中国）相手にフルゲームの激闘を演じた。

23歳の成長は今季から指揮を執る王子嘉樹監督も認めており、「最近の卓球は頭を使って、相手を見て弱点を見つけながら1、2ゲームを取られても焦らない。そこはすごく成長しています」と賛辞を贈っている。

そんな長粼は今季からKA神奈川とは初の個人での所属契約を締結し、WTTシリーズなどの国際大会でもチームのロゴを身につけて戦う。

さらなる飛躍が期待されるサウスポーは、「アビエルに対しての自分の想いがあって、自分をすごく大切にしてくれるチーム」と感謝を述べつつ、「これから試合で胸にアビエルのロゴと一緒に戦えるのはすごく嬉しい。大切にしている分、今まで以上にもっと頑張りたい」と心強い味方とともに国内外の試合に臨んでいくことを誓った。

長粼美柚（写真左）、平野美宇（左から2番目） 撮影：SPREAD編集部